Otkriveno koliko će Ismael Bennacer zarađivati u Dinamu

Dinamo je priredio veliko iznenađenje te u neočekivanom bombastičnom transferu u svoje redove iz Milana doveo vrhunskog alžirskog veznjaka Ismaila Bennacera (27)
Riječ je o sjajnom veznjaku za kojega su se prije samo nekoliko godina spominjale odštete i do 50 milijuna eura, no posljednje dvije sezone sasjekle su ga teške ozljede.
Ismael Bennacer je 2019. proglašen najboljim igračem Afričkog kupa nacija, a tri godine kasnije bio je jedan od ključnih igrača u pohodu Milana na naslov prvaka Italije. Posebno se pamti njegov gol u četvrtfinalu Lige prvaka protiv Napolija, no upravo u polufinalu protiv Intera počeli su problemi.
U svibnju 2023. teško je ozlijedio koljeno i pauzirao sedam mjeseci. Ubrzo nakon povratka doživio je i ozljedu lista, što ga je dodatno udaljilo od terena na gotovo pola godine. Od tada nije uspio dosegnuti formu koja ga je učinila jednim od najcjenjenijih veznjaka u Europi – priliku za povratak sada će tražiti u Dinamu.
Transfer je realiziran prekasno da bi Bennacer bio prijavljen za nastupe u Europi, a čini se da se prilika otvorila iznenada te je Zvonimir Boban odmah reagirao.
Prema dostupnim informacijama, Alžirac je imao ponude iz Turske, Rusije i Saudijske Arabije, no nije bio sklon takvim opcijama.
Dogovoreno je da će mu AC Milan tijekom boravka u Zagrebu pokrivati dvije trećine plaće – riječ je o iznosu od oko sedam milijuna eura bruto, odnosno 4,5 milijuna eura neto.
To bi značilo da će Bennacer na Maksimiru zarađivati oko 1,4 milijuna eura od Dinama, a ostatak će 'pokriti' Rossoneri koji su očigledno sretni jer su uspjeli 'udomiti' sjajnog, ali ozljedama uništenog i u ovom trenutku preskupog igrača kojeg ovog ljeta nikako nisu uspjeli prodati.