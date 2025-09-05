Otkriveno koliko će Ismael Bennacer zarađivati u Dinamu

Dinamo je priredio veliko iznenađenje te u neočekivanom bombastičnom transferu u svoje redove iz Milana doveo vrhunskog alžirskog veznjaka Ismaila Bennacera (27)

Riječ je o sjajnom veznjaku za kojega su se prije samo nekoliko godina spominjale odštete i do 50 milijuna eura, no posljednje dvije sezone sasjekle su ga teške ozljede. Ismael Bennacer je 2019. proglašen najboljim igračem Afričkog kupa nacija, a tri godine kasnije bio je jedan od ključnih igrača u pohodu Milana na naslov prvaka Italije. Posebno se pamti njegov gol u četvrtfinalu Lige prvaka protiv Napolija, no upravo u polufinalu protiv Intera počeli su problemi.

U svibnju 2023. teško je ozlijedio koljeno i pauzirao sedam mjeseci. Ubrzo nakon povratka doživio je i ozljedu lista, što ga je dodatno udaljilo od terena na gotovo pola godine. Od tada nije uspio dosegnuti formu koja ga je učinila jednim od najcjenjenijih veznjaka u Europi – priliku za povratak sada će tražiti u Dinamu. Transfer je realiziran prekasno da bi Bennacer bio prijavljen za nastupe u Europi, a čini se da se prilika otvorila iznenada te je Zvonimir Boban odmah reagirao.