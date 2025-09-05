skupo pojačanje

Otkriveno koliko će Ismael Bennacer zarađivati u Dinamu

I.Ž.

05.09.2025 u 09:45

Ismael Bennacer
Ismael Bennacer Izvor: Pixsell / Autor: Goran Stanzl/PIXSELL
Bionic
Reading

Dinamo je priredio veliko iznenađenje te u neočekivanom bombastičnom transferu u svoje redove iz Milana doveo vrhunskog alžirskog veznjaka Ismaila Bennacera (27)

Riječ je o sjajnom veznjaku za kojega su se prije samo nekoliko godina spominjale odštete i do 50 milijuna eura, no posljednje dvije sezone sasjekle su ga teške ozljede.

Ismael Bennacer je 2019. proglašen najboljim igračem Afričkog kupa nacija, a tri godine kasnije bio je jedan od ključnih igrača u pohodu Milana na naslov prvaka Italije. Posebno se pamti njegov gol u četvrtfinalu Lige prvaka protiv Napolija, no upravo u polufinalu protiv Intera počeli su problemi.

vezane vijesti

U svibnju 2023. teško je ozlijedio koljeno i pauzirao sedam mjeseci. Ubrzo nakon povratka doživio je i ozljedu lista, što ga je dodatno udaljilo od terena na gotovo pola godine. Od tada nije uspio dosegnuti formu koja ga je učinila jednim od najcjenjenijih veznjaka u Europi – priliku za povratak sada će tražiti u Dinamu.

Transfer je realiziran prekasno da bi Bennacer bio prijavljen za nastupe u Europi, a čini se da se prilika otvorila iznenada te je Zvonimir Boban odmah reagirao.

Prema dostupnim informacijama, Alžirac je imao ponude iz Turske, Rusije i Saudijske Arabije, no nije bio sklon takvim opcijama.

Dogovoreno je da će mu AC Milan tijekom boravka u Zagrebu pokrivati dvije trećine plaće – riječ je o iznosu od oko sedam milijuna eura bruto, odnosno 4,5 milijuna eura neto.

To bi značilo da će Bennacer na Maksimiru zarađivati oko 1,4 milijuna eura od Dinama, a ostatak će 'pokriti' Rossoneri koji su očigledno sretni jer su uspjeli 'udomiti' sjajnog, ali ozljedama uništenog i u ovom trenutku preskupog igrača kojeg ovog ljeta nikako nisu uspjeli prodati.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
skupo pojačanje

skupo pojačanje

Otkriveno koliko će Ismael Bennacer zarađivati u Dinamu
'sklepana' obrana

'sklepana' obrana

Hrvatska protiv Farskih Otoka u sastavu u kojem nikad nije igrala; Dalić je izabrao ovih 11 igrača
reakcije iz milana

reakcije iz milana

Talijani o novom pojačanju Dinama: U jednoj je noći izgubio sve...

najpopularnije

Još vijesti