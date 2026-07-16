Otac Danija Olma poslao posebnu poruku Hrvatskoj uoči finala: 'Hvala vam puno'

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Otac Danija Olma poslao posebnu poruku Hrvatskoj uoči finala: 'Hvala vam puno'

  • N.M.
  • Zadnja izmjena 16.07.2026 20:27
  • Objavljeno 16.07.2026 u 20:27
Dani Olmo
Dani Olmo Izvor: EPA / Autor: Christopher Neundorf
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Jedan od ključnih igrača španjolske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu je Dani Olmo, nogometaš Barcelone koji Hrvatsku i danas naziva svojom drugom domovinom.

Njegov put do samog vrha bio je nesvakidašnji. Kao jedan od najvećih talenata Barcelonine La Masije napustio je Španjolsku i stigao u Dinamo, u kojem se razvio u vrhunskog igrača i zaslužio poziv u španjolsku reprezentaciju.

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O njegovim zagrebačkim danima, ali i velikom finalu protiv Argentine, za RTL su govorili njegov otac Miguel Olmo i bivši trener Dinama Nenad Bjelica.

Olmovi počeci u Hrvatskoj nisu prošli bez simpatičnih trenutaka. Jedna od njegovih prvih rečenica na hrvatskom jeziku glasila je:

'Ja sam Dani i ja igrati u Dinamu...'

Hrvatski je u međuvremenu naučio govoriti gotovo tečno, a veza sa Zagrebom i Dinamom ostala je snažna i dugo nakon njegova odlaska.

Olma je u Dinamo doveo menadžer Andy Bara. U dresu zagrebačkog kluba odigrao je 124 utakmice, postigao 34 gola i izrastao u jednog od najvažnijih igrača momčadi.

'On je prije svega sjajan dečko. S njim je bilo vrlo lako raditi. Čak i kada bi se pojavio neki problem i kada biste mu morali nešto objasniti, sve bi prihvatio kao savjet, a ne kao kritiku', rekao je Bjelica pa iznio veliko priznanje:

'Najbolji je igrač kojeg sam trenirao. Radio sam s velikim igračima poput Leonarda Bonuccija i Mareka Hamšika, trenirao sam i Joška Gvardiola, ali Dani je sigurno u samom vrhu. On je kategorija više u odnosu na druge.'

U siječnju 2020. godine Olmo je ostvario jedan od najvećih izlaznih transfera u povijesti Dinama i potpisao za RB Leipzig. Četiri godine poslije vratio se u Barcelonu, ali među navijačima Dinama i dalje ima poseban status. Mnogi ga još uvijek od milja zovu Olmić.

Da mu ljubav iz Hrvatske mnogo znači, potvrđivao je i sam Olmo.

'Tako sam ponosan što me žele. Od prvog dana. Volim vas', poručio je svojedobno navijačima Dinama.

Koliko je Hrvatska važna cijeloj obitelji Olmo, istaknuo je i Danijev otac Miguel.

'Hrvatska je oduvijek bila vrlo važan dio naših života. U srcu nosimo ljubav i podršku svih Hrvata', rekao je.

Olmo je tijekom prvenstva imao podršku i bivšeg suigrača iz Dinama Lovre Majera, a Bjelica vjeruje da bi upravo nekadašnji dinamovac mogao biti presudan u finalu.

Čeka Messi

'Nedostaje još njegov gol. Očekujem da bi u finalu mogao biti igrač koji će odlučiti utakmicu. Prema mojim prognozama, Dani Olmo bit će najbolji igrač Svjetskog prvenstva', rekao je Bjelica.

Olmo je prije finala morao odgovoriti i na pitanje koga bi izabrao između Lionela Messija i Marija Mandžukića.

'Messi ili Mandžukić? Messi, Messi...', odgovorio je uz smijeh.

Upravo će protiv Messija igrati u najvećoj utakmici svoje karijere.

Njegov otac uoči finala uputio je emotivnu poruku hrvatskim navijačima.

'Pred Danijem je sada iznimno važan trenutak. Uvijek ste ga podržavali, bili uz njega i prihvaćali ga kao jednog od svojih. Molimo vas za svu podršku i ljubav u ovom posljednjem koraku jer smo itekako svjesni koliko to Daniju znači. Uz vašu podršku bit će mu mnogo lakše', rekao je Miguel Olmo pa zaključio:

'Veliki pozdrav cijeloj Hrvatskoj i od srca vam hvala.'

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