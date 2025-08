Osijekov trener već sada otkrio tko je za njega prvi favorit prvenstva?!

Zamjena Vrbančića u 63. minuti?

Nezgodno je pao pa da ne bi bilo ozljede. Luka nam je jako bitan u mnogim egmentima. Ovo su zlatne minute za sve igrače, nismo mogli do kraja parirati, no bili smo dobri 70 minuta. Znali smo da će Dinamo doci do svojih situacija i da moramo iskoristiti sve sto se nudi. Pokazali smo hrabrost, bili smo okomiti i dobro držali loptu. Ne mogu biti zadovoljan zbog bodova, no pokazali smo da će svima ovdje biti teško i to je ispravan put.

Stižu novi igrači?

Idemo mirno, ako se pojavi neka prilika... Ne možemo se razbacivati novcima u ovom momentu.

Stiže Rijeka u idućem kolu?

Mislim da je to super pa da odmah vidimo gdje jesmo. Danas smo pokazali pravi put, Dinamo je s ovim rosterom veliki favorit prvenstva i nemamo za čime žaliti, osim ispraviti neke stvari za iduću utakmicu.