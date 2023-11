Osijek se spasio u dramatičnoj završnici; 'lokosi' su ispustili pobjedu na Opus Areni

Od samog početka gosti su djelovali vrlo opasno kada bi krenuli prema suparničkom golu, a ujedno Lokomotivi nije dugo trebalo za gol. Dogodio se u 11. minuti i bila je to vrlo lijepa akcija koju je započeo Mudražija, nastavio Goričan lucidnim driblingom, dok je sve zaključio golom Tuci.

Sve do kraja prvog poluvremena Osijek je držao loptu u nogama, ali se strahovito mučio kako bi došao do suparničkog šesnaesterca. Sve do odmora ni jednu suvisliju akciju nije kreirao domaći sastav i Lokomotiva je vrlo lako branila minimalno vodstvo.

Konkretnije šanse i dalje su imali gosti koji su mogli biti još opasniji da su odlučnije pokušavali napasti Osječane.

Odmah na startu drugog dijela, u 46. minuti, moglo je biti 2:0 za goste, ali je s gol-linije loptu izbacio Omerović koji je već u sljedećem napadu bio u središtu pozornosti kod prve prave domaće šanse. No, njegov je udarac odsjeo na okviru gostujućeg gola.