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Osijek napokon predstavio novog trenera: 'Odrastao sam u La Masiji'

I.Ž.

23.06.2026 u 13:24

Federico Bessone NK Osijek
Federico Bessone NK Osijek Izvor: Promo fotografije / Autor: NK Osijek / Promo fotografje
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Federico Bessone (42), Argentinac koji ima i španjolsku putovnicu preuzima klupu Osijeka, a prva zadaća mu je izgradnja konkurentne momčadi i međusobnog povjerenja

NK Osijek imenovao je novog trenera prve momčadi. Povjerenje je dobio 42-godišnji Argentinac Federico Bessone koji ima i španjolsku putovnicu, a prošlu sezonu od rujna 2025. godine proveo je na klupi ljubljanske Olimpije.

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Svoj je trenerski put započeo u Andori gdje je prvo s Inter d'Escaldesom osvojio i titulu i Superkup, a potom je je prešao u Atletic d'Escaldes s kojim je također bio državni prvak, uz osobno priznanje i nagradu za najboljeg trenera sezone. Preuzeo je nakon toga Santa Colomu protiv koje smo nekada igrali u europskim utakmicama. I s tim je klubom bio uspješan u kvalifikacijama Konferencijske lige. Izbacili su banjalučki Borac što je tada svakako bilo iznenađenje.

Bessone prakticira različite sustave i formacije na terenu, tražeći od svojih igrača napadački i atraktivan nogomet. Inače je odrastao u Španjolskoj i može se reći da je imao vrlo zanimljivu karijeru. Igrački se razvijao u prestižnoj akademiji Barcelone La Masia, zatim je bio u Espanyolu B i Gimnasticu, da bi svoje najbolje igračke dane proveo u Engleskoj. Klubovi su mu bili Swansea, Leeds, Charlton, Swindon Town, Oldham i Millwall, a kraće je vrijeme bio i u SAD-u, u redovima Kansas Cityja.

'Da, odrastao sam u La Masiji i volim kad mi momčad ima loptu u nogama i stalno traži posjed. Tako je bilo i kada sam bio igrač u Španjolskoj i Engleskoj. Razvijao sam se pod utjecajem velikih trenera koje sam prošao u svojoj karijeri, poput Paula Sose, Roberta Martineza, Michaela Laudrupa, Joana Francesca Ferera ili Gabrija Garcije. Uvijek sam nogometu i kao trener pristupao s ambicijom i željom da postignem velike stvari', predstavio se novi trener Osijeka.

Ključne ideje Bessone donosi na temelju svog jasnog nogometnog identiteta i profesionalnog igračkog iskustva. Usmjeren je na performanse i razvoj igrača, sa snažnim naglaskom na izgradnju tima i međusobnog povjerenja. Vrlo mu je bitna usredotočenost na svakog pojedinca kroz razumijevanje individualnih potreba i uloga, na prilagodljiv i fleksibilan način, a bez gubitka temeljnih principa.

Traži od svoje momčadi što veći posjed lopte, u najboljim uvjetima i na protivničkoj polovici, gdje želi što prije i učinkovitije prebaciti težište igre, čineći to momčadski, po linijama. Voli pustiti igru da se razvija, ali i kontrolirati tempo upravo kroz posjed. U defanzivnom dijelu cilj mu je natjerati protivnika da što manje vremena provodi pred našim kaznenim prostorom, dok u napadu teži biti što jednostavniji i okomitiji.

Na svakom dijelu terena mu je bitno ostati kompaktan, također biti intenzivan i proaktivan. Svojim igračima često govori da je važno pokazati hrabrost i osobnost s loptom, preuzimati inicijativu na terenu. Podrazumijeva se i da mu je jako važno zadržati strukturu i disciplinu momčadi u svim fazama igre…

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