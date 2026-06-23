Hajduk završava važan transfer. Na Poljud stiže pojačanje koje su dugo tražili

Riječ je o stoperu koji iza sebe ima iskustvo igranja u Nizozemskoj. Posljednji angažman imao je u Heraclesu, gdje je igrao na posudbi iz Twentea, dok je nogometno ime izgradio u belgijskom Mechelenu, klubu u kojem je ponikao.

Ove je sezone odigrao 27 utakmica te je zabio dva gola. Van Hoorenbeeck je ušao u posljednju godinu ugovora s Twenteom, ali u klubu više ne računaju na njega te su mu dali otvorene ruke za pronalazak nove sredine.

Hajduk je spremno reagirao, Van Hoorenbeeck je pristao na ponuđene uvjete te se sad samo čeka liječnički pregled i službeni potpis. Treba istaknuti kako iskusni stoper na Poljud dolazi bez odštete.

Na Poljudu ga vide kao igrača koji bi trebao dodatno pojačati konkurenciju u središtu obrane i donijeti stabilnost zadnjoj liniji momčadi Gonzala Garcije.

Baš je stoperska pozicija posljednjih tjedana bila jedna od tema o kojima se najviše raspravljalo među navijačima Hajduka, pa bi dolazak iskusnog Belgijca mogao predstavljati važno rješenje uoči nove sezone.

‘Riječ je o taktički školovanom obrambenom igraču, visokom 187 centimetara, koji primarno pokriva poziciju stopera, ali je u karijeri po uspješno igrao i na poziciji lijevog beka, što Hajduku daje dodatnu širinu i fleksibilnost u defenzivnim rošadama‘, navode Nizozemci.

Prema informacijama koje stižu iz Splita, ako ne bude nepredviđenih komplikacija, Van Hoorenbeeck bi se vrlo brzo trebao priključiti Hajdukovim pripremama u Sloveniji.