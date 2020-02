Osijek doma nije izgubio godinu dana, a Hajduk je u gostima loš; evo gdje gledati sudar najboljih strijelaca domaćeg prvenstva

Prvu utakmicu subotnjeg programa 24. kola Hrvatski Telekom Prve lige u Gradskom vrtu igraju Osijek i Hajduk (Arenasport 3, 15 sati). Osijek je doma sjajan, nanizao je 20 utakmica bez poraza, a posljednji je doživio prije točno godinu dana, 3. veljače 2019. baš od Hajduka. 'Bili' su pak u gostima loši, u posljednjih deset utakmica na strani imaju samo jednu pobjedu uz četiri poraza i pet remija

Nakon velike domaće pobjede nad Dinamom, Osijek je u prošlotjednom derbiju protiv Rijeke ostao bez bodova. Obje su momčadi tu utakmicu zbog suspenzija odigrale bez svojih glavnih golgetera, no ispostavilo se da je Kuleševiću više nedostajao Marić nego Rožmanu Čolak . Nije na Rujevici momčad Osijeka odigrala utakmicu za pamćenje, no činjenica je da Kuleševićeva momčad mnogo bolje djeluje kada igra pred vlastitim navijačima. Uostalom, Osijek čak 20 prvenstvenih utakmica u nizu pred svojim navijačima ne zna za poraz, a posljednji je put na Gradskom vrtu bez bodova ostala početkom veljače prošle godine upravo u utakmici s Hajdukom.

'Nadam se da ćemo rođendan kluba obilježiti na najbolji mogući način, a to je pobjedom. Ne tajimo da prošlo kolo na Rujevici nije bilo dobro, ali pred nama je nova utakmica i nova sreća. Znali smo da će veljača biti teška jer smo u nizu od tri derbija. Djelomično sam zadovoljan bodovnim učinkom u dva dosadašnja derbija, iako sam se nadao više na Rujevici. Taj nas je poraz od Rijeke mobilizirao i spremni čekamo Hajduk. Poštujemo suparnika i znamo da nam neće biti lagano, ali neće ni njima', kaže trener Osijeka, a prenosi Dvoznak.com .

Hajduk se brzo oporavio od neočekivanog poraza od Slaven Belupa deklasiravši pred svojim navijačima Goricu. Tudorova je momčad potpisala otkaz treneru Jakiroviću postizanjem čak šest golova u toj utakmici. Kritike nakon poraza u Koprivnici brzo su zaboravljene, a za Tudora je bitno da je atmosfera oko momčadi pred nizom derbija na visokom nivou. Naime, nakon gostovanja kod Osijeka momčad Hajduka na svom Poljudu igra veliki derbi s Dinamom, te potom gostuje na Rujevici kod Rijeke. Ključne su to utakmice glede utrke za drugu poziciju na prvenstvenoj tablici koje je ove sezone posebno vrijedno jer donosi plasman u kvalifikacije za Ligu prvaka.

'Volim teže utakmice, a to nastojim prenijeti i na igrače. Osobno nisam nikad volio tzv. lakše utakmice, već teže, derbije. Tu se daje sve od sebe i o tome učim igrače. Posljednji gol u igračkoj karijeri postigao sam za pobjedu nad Osijekom 2008. pod trenerom Jarnijem, bilo bi super da ponovimo taj rezultat. Ohrabrujuće je što primamo malo golova, to je vrlo bitan segment igre. S druge strane, efikasnost nam nije loša, u dobrom smo trenutku i u rastu, te svi željno čekamo utakmicu s Osijekom. Teška je, baš kao i sljedeće dvije, ali ja sam optimist. Oni su uvijek dobri kad igraju kod kuće, kod njih je to izraženije nego kod ostalih. Ekipa su koja ulaže ozbiljan novac iz godine u godinu i budžet im omogućuje bolju momčad, ali mi smo fokusirani na sebe', istaknuo je trener Hajduka.

Prilikom najave susreta Tudor je rekao kako će gostovanje kod Osijeka propustiti Nejašmić koji ima problema s leđima, Vučur koji se oporavlja od ozljede koljena, te Vušković koji ima povišenu temperaturu.

Ovaj će derbi ujedno biti i izravni okršaj dva najbolja strijelca Hrvatski Telekom Prve lige. Mirko Marić ove je sezone za Osijek zabio već 16 golova, dok je kod Hajduka Mijo Caktaš trenutno na 11 golova koliko je zabio i Dinamov Mislav Oršić.