Osijek dobio ponudu za svog najboljeg strijelca

M.Š

19.05.2026 u 17:43

Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL
Osijekov najbolji igrač Nail Omerović pobudio je interes raznih klubova.

Iako je Osijek ove sezone upisivao jako blijede rezultate, Omerović je generalno bio pouzdan i s osam ligaških golova dao svoj doprinos kao najbolji klupski strijelac.

Kako pišu Sportske novosti, to nije prošlo ispod radara stranim klubovima. Službena ponuda na Opus Arenu došla je od švedskog velikana Malmöa. Međutim, ponuda Šveđana i željena prodajna cijena iz Osijeka nikako se ne podudaraju.

Navodi se kako trenutačno postoji preveliki razmak između te dvije vrijednosti te da Omerović stoga, barem za sada, neće napustiti klub. Time se također šalje poruka kako nije prioritet pošto-poto prodati igrača već dobiti zadovoljavajuću cifru.

Transfermarkt tako procjenjuje Omerovićevu vrijednost na 2.5 milijuna eura, a ugovor s Bijelo-plavima traje mu do 2028.

