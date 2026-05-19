Švicarska objavila popis za SP: Svima fali poznato ime

Švicarski nogometni savez objavio je popis igrača koje je izbornik Murat Yakin pozvao na Svjetsko prvenstvo 2026.
Naravno, ono što odmah upada u oko je da nema Xherdana Shaqirija. Švicarskoj će to biti prvo natjecanja još od Eura 2008. bez svog ofenzivnog asa.
Legendarni Shaqiri je Švicarsku predstavljao na čak sedam velikih natjecanja! Njegov učinak je čudesan. Na svjetskim prvenstvima zabio je pet golova uz dvije asistencije, a na europskim je zabio isto toliko! Ipak, ono 2024. bilo je njegovo posljednje. Iako je odradio fenomenalnu sezonu u Baselu s 14 golova i 12 asistencija, odlučio je da više ne želi igrati za selekciju.
Popis bez Shaqirija izgleda ovako:
Golmani:
- Keller
- Kobel
- Mvogo
Braniči:
- Akanji
- Amenda
- Cömert
- Elvedi
- Jaquez
- Muheim
- Rodriguez
- Widmer
Veznjaci:
- Aebischer
- Amdouni
- Freuler
- Jashari
- Rieder
- Sow
- Vargas
- Xhaka
- Zakaria
Napadači:
- Embolo
- Fassnacht
- Itten
- Manzambi
- Ndoye
- Okafor