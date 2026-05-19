solidna momčad

Švicarska objavila popis za SP: Svima fali poznato ime

M.Š

19.05.2026 u 17:16

tportal
Izvor: EPA / Autor: CLAUDIO THOMA
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Švicarski nogometni savez objavio je popis igrača koje je izbornik Murat Yakin pozvao na Svjetsko prvenstvo 2026.

Naravno, ono što odmah upada u oko je da nema Xherdana Shaqirija. Švicarskoj će to biti prvo natjecanja još od Eura 2008. bez svog ofenzivnog asa.

vezane vijesti

Legendarni Shaqiri je Švicarsku predstavljao na čak sedam velikih natjecanja! Njegov učinak je čudesan. Na svjetskim prvenstvima zabio je pet golova uz dvije asistencije, a na europskim je zabio isto toliko! Ipak, ono 2024. bilo je njegovo posljednje. Iako je odradio fenomenalnu sezonu u Baselu s 14 golova i 12 asistencija, odlučio je da više ne želi igrati za selekciju.

Popis bez Shaqirija izgleda ovako:

Golmani:

  • Keller
  • Kobel
  • Mvogo

Braniči:

  • Akanji
  • Amenda
  • Cömert
  • Elvedi
  • Jaquez
  • Muheim
  • Rodriguez
  • Widmer

Veznjaci:

  • Aebischer
  • Amdouni
  • Freuler
  • Jashari
  • Rieder
  • Sow
  • Vargas
  • Xhaka
  • Zakaria

Napadači:

  • Embolo
  • Fassnacht
  • Itten
  • Manzambi
  • Ndoye
  • Okafor

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ZNA SE ŠTO MU JE FOKUS

ZNA SE ŠTO MU JE FOKUS

Zlatku Daliću stigla ponuda od pet milijuna eura godišnje?
bio je jasan

bio je jasan

Kustić objavio razlog svoje ostavke u HOO-u
SLUŽBENI POPIS

SLUŽBENI POPIS

Dinamovac nakon sjajne sezone pozvan na Svjetsko prvenstvo

najpopularnije

Još vijesti