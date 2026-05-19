Kakva šteta: Na ovogodišnjem Wimbledonu nećemo gledati epski sraz dvojice najboljih

M.Š

19.05.2026 u 16:55

Alcaraz i Sinner Izvor: EPA / Autor: YOAN VALAT/EPA
Carlos Alcaraz neće nastupiti na ovogodišnjem Wimbledonu. To znači da gledatelji neće dobiti još jedan spektakularan meč između Španjolca i Jannika Sinnera.

Španjolska zvijezda objavila je da još nije dovoljno spremna za povratak na teren i da mora propustiti turnire na travi, uključujući Queen's i Wimbledon.

'Moj oporavak ide dobro i osjećam se puno bolje, ali nažalost još uvijek nisam spreman za igranje, zbog čega moram otkazati travnati dio sezone u Queen'su i Wimbledonu. To su dva vrlo posebna turnira za mene i jako će mi nedostajati. Nastavljamo raditi kako bih se što prije vratio', poručio je Alcaraz.

Ogroman udarac za Wimbledon

Odlazak Alcaraza s turnira velika je šteta za Wimbledon jer se radi o jednom od najvećih teniskih imena današnjice i igraču kojeg mnogi vide kao lice nove ere nakon Federera, Nadala i Đokovića.

Prošle godine Alcaraz je igrao finale Wimbledona, gdje je izgubio od Jannika Sinnera u jednom od najiščekivanijih mečeva sezone. Španjolac iza sebe već ima više Grand Slam naslova, uključujući dva Wimbledona, i godinama se nalazi u samom vrhu svjetskog tenisa, a njegov agresivan i atraktivan stil igre posebno dobro odgovara travnatoj podlozi.

