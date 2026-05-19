Za Bernarda Silvu je Modrić najbolji rival u karijeri: Legenda objasnila zašto je Luka njemu bolji od Messija i Ronalda

Na pitanje tko je najbolji nogometaš protiv kojeg je igrao, Silva nije dvojio ni sekunde.

'Luka Modrić je najbolji nogometaš protiv kojeg sam igrao', rekao je Portugalac.

Ta izjava posebno dobiva na težini kada se zna da je Silva tijekom karijere igrao protiv Lionela Messija, Neymara, Kevina De Bruynea, Tonija Kroosa i brojnih drugih velikana svjetskog nogometa.

Modrićevu veličinu vidi u jednoj stvari

Bernardo Silva već je ranije javno govorio koliko cijeni Modrića, a posebno ga fascinira njegova dugovječnost i način na koji godinama ostaje na vrhunskoj razini.

'Oni su moji uzori i inspiracija jer igraju na sličnoj poziciji kao i ja. Stvar je u njihovoj konstantnosti. To rade već 15 godina, a Modrić i dulje. Nastavljaju dalje nakon svega što su osvojili i primjer su djeci kako se treba ponašati na terenu', rekao je Silva još 2024. godine govoreći o Modriću i Toniju Kroosu.

Dodao je i da ga kod takvih igrača posebno impresionira nesebičnost.

'Nikada ne razmišljaju o sebi, nego o momčadi.'

Završava veliku eru u Cityju

Silva na kraju sezone odlazi iz Manchester Cityja nakon gotovo desetljeća provedenog u klubu. U City je stigao 2017. iz Monaca za 50 milijuna eura i postao jedan od simbola najuspješnije ere u povijesti kluba.

S Manchester Cityjem osvojio je sve što se moglo osvojiti, uključujući Ligu prvaka i šest naslova engleskog prvaka.

Za City je odigrao 454 utakmice uz 76 golova i 77 asistencija, a njegova sljedeća destinacija još uvijek nije poznata. Spominju se Juventus i povratak u Benficu.