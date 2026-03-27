Opatija u prevažnoj utakmici u 14 minuta razbila Dugopolje. Pogledajte lude golove i kiks bivšeg hajdukovca

Opatija je u 24. kolu Prve NL pobijedila Dugopolje na Kantridi 3:0.

Sve je bilo gotovo između 14. i 28. minute kad su domaćini postigli sva tri gola. Prvo je u 14. minuti Robert Mišković iskoristio nevjerojatnu pogrešku Andrije Balića. Bivši igrač Hajduka je, u želji da doda svojem igraču, asistirao Miškoviću kojemu nije bilo teško zabiti za 1:0.

Samo ti minute kasnije Cherno Saho je na centru uzeo loptu gostima i u nevjerojatnom slalomu došao do šesnaesterca te preciznim udarcem pogodio za 2:0.

Sve je bilo gotovo u 28. minuti kad se Adriano Milanović najbolje snašao u gužvi poslije ubačaja iz kornera i doslovno gurnuo loptu preko linije za, pokazalo se, konačnih 3:0.

Opatija je ovom pobjedom pobjegla s dna i došla do možda i ključnih bodova u borbi za ostanak.