PRVA NL

Opatija u prevažnoj utakmici u 14 minuta razbila Dugopolje. Pogledajte lude golove i kiks bivšeg hajdukovca

S. M.

27.03.2026 u 18:10

Slavlje igrača Opatije Izvor: Screenshot / Autor: MAXSport
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Opatija je u 24. kolu Prve NL pobijedila Dugopolje na Kantridi 3:0.

Sve je bilo gotovo između 14. i 28. minute kad su domaćini postigli sva tri gola.

Prvo je u 14. minuti Robert Mišković iskoristio nevjerojatnu pogrešku Andrije Balića. Bivši igrač Hajduka je, u želji da doda svojem igraču, asistirao Miškoviću kojemu nije bilo teško zabiti za 1:0.

Opatija - Dugopolje (1:0, Mišković) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport/Croatel

Samo ti minute kasnije Cherno Saho je na centru uzeo loptu gostima i u nevjerojatnom slalomu došao do šesnaesterca te preciznim udarcem pogodio za 2:0.

Opatija - Dugopolje (2:0, Saho) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport/Croatel

Sve je bilo gotovo u 28. minuti kad se Adriano Milanović najbolje snašao u gužvi poslije ubačaja iz kornera i doslovno gurnuo loptu preko linije za, pokazalo se, konačnih 3:0.

Opatija - Dugopolje (3:0, Milanović) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSprot/Croatel

Opatija je ovom pobjedom pobjegla s dna i došla do možda i ključnih bodova u borbi za ostanak.

Standings provided by Sofascore

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
Cure šokantni detalji teškog poraza: 'U svlačionici je stolicom gađao suigrača'
Fantastična Nika Prevc na Planici ispisala povijest: Pogledajte skok za svjetski rekord
Livaković nam otkrio koji ga je Vatreni posebno oduševio: 'Nevjerojatno koga imamo'

najpopularnije

Još vijesti