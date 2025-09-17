nikad ovo nisu doživjeli

Ono što je Modrić napravio dok je bio s reprezentacijom, šokiralo je Talijane: 'Ovo nismo nikad vidjeli'

S.Č.

17.09.2025 u 12:49

Luka Modrić
Kad je ljetos nakon 13 slavnih godina napustio Real i došao u Milan, mnogi su mislili da se Modrić odlučio na taj korak samo da bi održao formu kako bi bio spreman da u ljeto iduće godine vodi Hrvatsku na SP-u u svojoj zadnjoj velikoj avanturi.

No, početak sezone demantira sve koji su tako mislili. Luka Modrić je i u 41. godini pokazao da je već sad lider, vođa i najbolji igrač nekadašnjeg velikana europskog nogometa.

Prva tri kola Serie A pokazala su da Milan bez Luke ne može, no ono što je najviše fascinirali Talijane, nije samo igračka klasa hrvatskog genija, već nevjerojatna posvećenost i profesionalizam na kakav u posljednje vrijeme nisu navikli u trofejnom talijanskom klubu. Štoviše, nešto takvo nikad nisu vidjeli.

'Luka Modrić ne održava formu samo mišićima, već i glavom. Uvijek je koncentriran i spreman, a ključ je u detaljnom proučavanju protivnika. Čak i tijekom reprezentativne stanke, iako zauzet obavezama u dresu Hrvatske, Modrić je pronašao vrijeme da odgleda sve utakmice prva dva kola Serie A.

Proteklog vikenda u kampu si je, nakon odrađenog treninga, priuštio pravi nogometni maraton – prvo je gledao derbi između Juventusa i Intera, a zatim i dvoboj Fiorentine i Napolija.

Za Luku je to pomalo posao, a pomalo i strast. On nogomet doslovno živi, u svakom smislu te riječi.

Novinar Pietro Raffa tu je njegovu posvećenost sažeo jednostavno: ‘Modrić je pogledao sve utakmice prva dva kola Serie A. Sve. Neviđeno! Luka, sve više te volimo''', pišu pomalo šokirani Talijani.

