Ogromni problemi za PSG. Ostao je bez dvije najveće zvijezde, a nema ni trenera

Oni su se, igrajući za francusku reprezentaciju, ozlijedili u petak u kvalifikacijskoj utakmici za SP 2026. protiv Ukrajine.

Doue je zbog istegnuća mišića potkoljenice zamijenjen nakon prvog poluvremena i umjesto njega u igru je ušao baš Dembele. No, i kandidat za 'Zlatnu loptu' nije imao sreće, on je zbog ozljede stražnje lože morao napustiti teren u 81. minuti. Doue će pauzirati četiri tjedna, dok bi se Dembele trebao vratiti na teren za šest tjedana.

PSG je tako u ogromnim problemima jer je jučer na nekoliko tjedana ostao i bez trenera Luisa Enriquea. On je u padu s bicikla slomio ključnu kost i izbivat će neko vrijeme.