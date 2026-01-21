Objavljeni termini utakmica drugog kruga: Evo kad Hrvatska lovi polufinale Eura

Nakon poraza od Švedske u skupini (33:25), izabranici Dagura Sigurdssona ulaze u nastavak natjecanja bez prenesenih bodova, pa je svaki bod u nastavku od iznimne važnosti.

EHF je odredio datume i satnice sljedećih susreta Hrvatske:

23. siječnja 2026. (petak), 15:30 - Hrvatska - Island

25. siječnja 2026. (nedjelja), 20:30 - Hrvatska - Švicarska

27. siječnja 2026. (utorak), 18:00 - Hrvatska - Slovenija

28. siječnja 2026. (srijeda), 18:00 - Hrvatska - Mađarska

Iz ove skupine dalje će proći dvije reprezentacije u polufinale. Po dva boda su uz Švedsku prenijeli Island i Slovenija. Hrvatskoj će za prolazak dalje najvjerojatnije biti potrebne sve četiri pobjede.