Objavljeni termini utakmica drugog kruga: Evo kad Hrvatska lovi polufinale Eura

Europska rukometna federacija (EHF) objavila je službeni raspored i točne satnice susreta hrvatske rukometne reprezentacije u drugoj fazi Europskog prvenstva.
Nakon poraza od Švedske u skupini (33:25), izabranici Dagura Sigurdssona ulaze u nastavak natjecanja bez prenesenih bodova, pa je svaki bod u nastavku od iznimne važnosti.
EHF je odredio datume i satnice sljedećih susreta Hrvatske:
- 23. siječnja 2026. (petak), 15:30 - Hrvatska - Island
- 25. siječnja 2026. (nedjelja), 20:30 - Hrvatska - Švicarska
- 27. siječnja 2026. (utorak), 18:00 - Hrvatska - Slovenija
- 28. siječnja 2026. (srijeda), 18:00 - Hrvatska - Mađarska
Iz ove skupine dalje će proći dvije reprezentacije u polufinale. Po dva boda su uz Švedsku prenijeli Island i Slovenija. Hrvatskoj će za prolazak dalje najvjerojatnije biti potrebne sve četiri pobjede.