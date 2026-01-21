Objavljeni termini utakmica drugog kruga: Evo kad Hrvatska lovi polufinale Eura

PRIPREMITE SE

Objavljeni termini utakmica drugog kruga: Evo kad Hrvatska lovi polufinale Eura

  • A.H.
  • Zadnja izmjena 21.01.2026 23:35
  • Objavljeno 21.01.2026 u 23:18
Igor Martinović
Igor Martinović Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL
Bionic
Reading

Europska rukometna federacija (EHF) objavila je službeni raspored i točne satnice susreta hrvatske rukometne reprezentacije u drugoj fazi Europskog prvenstva.

Nakon poraza od Švedske u skupini (33:25), izabranici Dagura Sigurdssona ulaze u nastavak natjecanja bez prenesenih bodova, pa je svaki bod u nastavku od iznimne važnosti.

EHF je odredio datume i satnice sljedećih susreta Hrvatske:

  • 23. siječnja 2026. (petak), 15:30 - Hrvatska - Island
  • 25. siječnja 2026. (nedjelja), 20:30 - Hrvatska - Švicarska
  • 27. siječnja 2026. (utorak), 18:00 - Hrvatska - Slovenija
  • 28. siječnja 2026. (srijeda), 18:00 - Hrvatska - Mađarska

Iz ove skupine dalje će proći dvije reprezentacije u polufinale. Po dva boda su uz Švedsku prenijeli Island i Slovenija. Hrvatskoj će za prolazak dalje najvjerojatnije biti potrebne sve četiri pobjede.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PRIPREMITE SE

PRIPREMITE SE

Objavljeni termini utakmica drugog kruga: Evo kad Hrvatska lovi polufinale Eura
nakon poraza

nakon poraza

Sigurdsson: Bit će razgovora...
ŠVEDSKA - HRVATSKA 33:25

ŠVEDSKA - HRVATSKA 33:25

Legendarni Šveđanin burno proslavio pobjedu nad Hrvatskom: 'Uštipnite me'

najpopularnije

Još vijesti