Novi skandal FIFA-e, predsjednik saveza otkrio da im je Infantino odbijao pomoći dok mu ne pruže potporu

Predsjednik Jordanskog nogometnog saveza princ Ali bin Al Hussein iznio je teške optužbe protiv FIFA-e i njezina predsjednika Giannija Infantina. Tvrdi da je njegovu savezu tijekom Svjetskog prvenstva ponuđena pomoć u rješavanju problema pod uvjetom da javno podrži Infantinov reizbor.

Princ Ali objasnio je da se Jordan mjesecima obraćao FIFA-i zbog više otvorenih pitanja. Dio navijača navodno nije dobio američke vize iako su kupili skupe ulaznice za utakmice, savez se žalio na poreze koje je morao plaćati u SAD-u, a igračima još nije isplaćen novac za plasman u finale FIFA Arapskog kupa u prosincu 2025. godine.

Prema njegovim riječima, FIFA sve do Svjetskog prvenstva nije pokazivala spremnost pomoći Jordanu. Tada mu je, tvrdi, usmeno preneseno da bi javna podrška Infantinu uvelike pomogla njihovu nogometnom savezu.

Princ Ali takav je pristup opisao kao ucjenu.

'Nismo ga podržali ranije, a sigurno ga nećemo podržati ni sada. Cijela se situacija svodi na ucjenu i na to nećemo pristati', poručio je.

Naglasio je i da Jordan od prosinca čeka novac namijenjen igračima za nastup u finalu Arapskog kupa, dok se FIFA istodobno hvali milijardama dolara u svojim rezervama.

Princ Ali bio je jedan od Infantinovih protukandidata na izborima za predsjednika FIFA-e 2016. godine, a trenutačno vodi i Zapadnoazijsku nogometnu federaciju, u kojoj se nalaze utjecajne članice poput Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Njegove optužbe dolaze u trenutku velike krize unutar FIFA-e nakon propasti projekta kojim se privatnim ulagačima planirao prodati udio u budućim prihodima Svjetskog prvenstva. Infantino istodobno gubi potporu niza saveza, dok su pojedine članice povukle ranije iskazanu podršku njegovu reizboru.

FIFA do objave prvih izvještaja nije javno odgovorila na optužbe predsjednika Jordanskog nogometnog saveza.