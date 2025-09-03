Novi problemi za Zlatka Dalića; dva su Vatrena definitivno otpala za utakmicu s Farskim Otocima

Hrvatska reprezentacija u četvrtak u 11:40 sati leti prema Torshavnu, gdje ih nakon slijetanja očekuju zahtjevni i hladniji vremenski uvjeti. Trening je zakazan za 20 sati po hrvatskom vremenu na stadionu Torsvollur, kako bi se momčad priviknula na umjetnu travu.

Vatreni su u srijedu na Maksimiru odradili taktički trening, a izbornik Zlatko Dalić na raspolaganju je imao 23 igrača, no sad je jasno kako su za utakmicu s Farskim Otocima definitivno otpala dva igrača.

Josip Stanišić još se nije priključio reprezentaciji zbog rođenja kćeri te neće putovati na Farske Otoke. Ipak, očekuje se da bi se mogao priključiti suigračima do ponedjeljka, kad Vatrene u Zagrebu čeka dvoboj s Crnom Gorom. Upitan je i nastup Josipa Juranovića koji je koji je prvi put na ovom okupljanju radio punim intenzitetom s momčadi pa je malo vjerojatno da će Dalić riskirati s njim.