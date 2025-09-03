zadnji trening

Novi problemi za Zlatka Dalića; dva su Vatrena definitivno otpala za utakmicu s Farskim Otocima

I.Ž.

03.09.2025 u 21:17

Zlatko Dalić
Zlatko Dalić Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL
Hrvatska nogometna reprezentacija u srijedu je na Maksimiru odradila posljednji trening uoči kvalifikacijskog susreta u gostima protiv Farskih Otoka (petak, 5. rujna, 20.45 sati)

Hrvatska reprezentacija u četvrtak u 11:40 sati leti prema Torshavnu, gdje ih nakon slijetanja očekuju zahtjevni i hladniji vremenski uvjeti. Trening je zakazan za 20 sati po hrvatskom vremenu na stadionu Torsvollur, kako bi se momčad priviknula na umjetnu travu.

Vatreni su u srijedu na Maksimiru odradili taktički trening, a izbornik Zlatko Dalić na raspolaganju je imao 23 igrača, no sad je jasno kako su za utakmicu s Farskim Otocima definitivno otpala dva igrača.

Josip Stanišić još se nije priključio reprezentaciji zbog rođenja kćeri te neće putovati na Farske Otoke. Ipak, očekuje se da bi se mogao priključiti suigračima do ponedjeljka, kad Vatrene u Zagrebu čeka dvoboj s Crnom Gorom. Upitan je i nastup Josipa Juranovića koji je koji je prvi put na ovom okupljanju radio punim intenzitetom s momčadi pa je malo vjerojatno da će Dalić riskirati s njim.

Hrvatska nogometna reprezentacija, trening, Maksimir, 3.9.2025.
  • Hrvatska nogometna reprezentacija, trening, Maksimir, 3.9.2025.
  • Hrvatska nogometna reprezentacija, trening, Maksimir, 3.9.2025.
  • Hrvatska nogometna reprezentacija, trening, Maksimir, 3.9.2025.
  • Hrvatska nogometna reprezentacija, trening, Maksimir, 3.9.2025.
  • Hrvatska nogometna reprezentacija, trening, Maksimir, 3.9.2025.
    +53
Hrvatska nogometna reprezentacija, trening, Maksimir, 3.9.2025. Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL

Put Farskih Otoka trebali bi krenuti - golmani Livaković, Kotarski i Ivušić te igrači Smolčić, Ćaleta-Car, Šutalo, Juranović, Erlić, Pongračić, Sosa, Modrić, P. Sučić, Moro, Jakić, Fruk, Mario Pašalić, Baturina, Majer, Ivanović, Kramarić, Perišić, Budimir i Marco Pašalić.

Dvoboj protiv Farskih otoka na rasporedu je u petak u 20:45 sati po hrvatskom vremenu. Dan nakon susreta Vatreni se vraćaju u Zagreb i nastavljaju pripreme za ogled s Crnom Gorom koji je na rasporedu u ponedjeljak (20.45 sati) na Maksimiru.

