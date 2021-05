Novi preokret Atletica za titulu prvaka Španjolske; Luka Modrić u sudačkoj nadoknadi zabio za pobjedu Reala, ali nije bilo dovoljno...

U 38. kolu španjolskog nogometnog prvenstva Atletico Madrid je preokretom kod Valladolida (2:1) zadržao dva boda prednosti pred gradskim rivalom Realom te osvojio titulu

Međutim, nije počelo dobro. Valladolid je poveo u 18. minuti golom Oscara Plana i prednost je zadražao do poluvremena.

Za Atletico je to prva titula nakon 2014. i 11. u povijesti kluba. Uoči posljednjeg kola momčad u čijim redovima igraju hrvatski nogometaši Šime Vrsaljko i Ivo Grbić je imala dva boda više od Reala i sama je odlučivala o svojoj sudbini.

Rezultat je okrenuo i Real i to s dva gola u samoj završnici. Izjednačio je Benzema u 87. minuti, a pobjedu Realu donio je naš Luka Modrić u drugoj minuti nadoknade. No, to nije bilo dovoljno za obranu naslova prvaka.

Barcelona je na gostovanju pobijedila Eibar sa 1:0, a gol odluke zabio je Griezmann u 81. minuti.