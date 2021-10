Novi poraz košarkaša Splita; 'žuti' su u Podgorici propustili sjajnu priliku da iznenade Budućnost

U susretu trećeg kola regionalne košarkaške ABA lige Split je na gostovanju u Podgorici izgubio od Budućnosti 75:66 upisavši i treći poraz na otvaranju sezone

Budućnost je vodila veći dio susreta, imala je i 13 koševa razlike, no Split je koncem treće i početkom četvrte dionice učinio susret zanimljivim. Međutim, domaćin je u završnici serijom 13:6 razriješio dvojbe oko pitanja pobjednika.

bio je to težak nokaut

Split je bolje otvorio susret i nakon pet minuta utakmice vodio je 14:10. 'Žuti' su imali i 16:12 nakon čega je Budućnost serijom 9:0 okrenula rezultat i sigla do vodstva 21:16. Pet koševa razlike je bilo i na koncu prve četvrtine (23:18).

U drugoj dionici Budućnost je povela osam razlike (37:29), a imala je i +9 (44:35). No, Split je do pauze smanjio na šest koševa razlike. U trećem periodu domaćin je stigao i do 13 razlike (58:45), ali su 'žuti' sjajnom završnicom smanjili na samo dva koša minusa (60:58).

U posljednjoj četvrtvini Budućnost bježi na 65:60, Split se primaknuo na tri koša minusa (65:62, 69:66), ali više od toga nije išlo. Na ulazu u zadnju minutu podgorički sastav je imao 73:66, a do kraja utakmice pala su još dva koša za konačnih 75:66.

Budućnost su do druge pobjede predvodili Marko Jagodić Kuridža s 18 koševa, osam skokova i četiri asistencije, Justin Cobbs s 12 koševa, te Willie Reed s 10 koševa i pet skokova. Kod Splita koji je upisao i treći poraz, najefikasniji su bili Darko Bajo s 20 koševa i devet skokova, te Nejc Barič s 12 koševa i pet asistencija.

Na ljestvici vode Partizan i Cibona sa po tri pobjede, dok su Zadar, Split i Mornar još uvijek bez pobjede.