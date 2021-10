Poraženi Deontay Wilder oglasio se iz bolnice; svojim je izjavama potvrdio da ga je Tyson Fury razbio: Još nisam siguran što se dogodilo

Deontay Wilder pao je u 11. rundi. Tyson Fury slavio je u trećem međusobnom dvoboju, a Wilder je doživio drugi poraz u karijeri. Oba baš od Kralja Cigana, Tysona Furyja...

'On je veliki gubitnik, idiot. Da biste bili vrhunski borac, morate pokazati hrabrost i poštovanje, a on to večeras nije mogao učiniti', komentirao je Fury činjenicu da mu Wilder nije želio čestitati na pobjedi i nastavio:

'Nije mogao to učiniti pa ću se moliti za njega. Ali, Wilder je vrhunski borac, večeras mi je dao pravu pobjedu za moj novac. Bila je ovo velika borba večeras, vrijedna svake trilogije u ovom sportu. Uvijek sam govorio da sam najbolji na svijetu, a on drugi. Da, Wilder nema ljubavni za mene jer sam ga pobijedio tri puta. Ali ja sam sportaš i otišao sam do njega pokazati mu ljubav i poštovanje, a on mi to nije želio vratiti. To je njegov problem, ja ću se moliti za njega i nadam se da će mu Bog omekšati srce.'

Svi su s nestrpljenjem čekali da se oglasi i nokautirani Deontay Wilder, a on se nakon nekog vremena javio iz bolnice. Sigurno je da mu nije lako, a svojim je izjavama samo potvrdio da je doživio težak poraz.