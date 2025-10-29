Juve potjerao Tudora i odmah pobijedio

Juventus je poveo već u petoj minuti kada je Vlahović pogodio s bijele točke. Cijelo prvo poluvrijeme Juventus je dominirao te je stvorio veliki broj prilika, ali prednost nije povećao. U samoj završnici prvog dijela uslijedio je hladni tuš na drugoj strani. U prvoj minuti nadoknade Zaniolo je bio strijelac za 1-1.

Tijekom drugog poluvremena Juventus je također bio puno bolji te je konstantno pritiskao suparnika. Dominacija je okrunjena golom u 67. minuti kada je nakon kornera Gatti glavom pogodio za 2-1. Do kraja je Juventus povećao prednost. Dosuđen je u 96. novi jedanaesterac, a Yildiz je postavio konačnih 3-1.

Roma drži korak s vodećim Napolijem te su se Rimljani domaćom pobjedom protiv Parme 2-1 bodovno opet izjednačili s aktualnim prvakom. Suparnika je Roma slomila u drugom poluvremenu. Sve je počelo golom Hermosa u 63. minuti, dok je Ukrajinac Dovbik u 81. povećao prednost na 2-0. Strepnja se pojavila kada je Circati u 86. minuti smanjio na 1-2, ali je na tome Parma i ostala.

Como je pred svojim navijačima svladao Veronu 3-1. Douvikas je u devetoj minuti razveselio domaće navijače, ali je stvari na početak vratio Serdar pogodivši u 25. minuti za 1-1. Domaćina je do pobjede približio Posch golom u 62. minuti, a tri boda je potvrdio Vojvoda koji je u 92. zabio za 3-1.

Domagoj Bradarić je za Veronu zaigrao od 68. minute. Za Como je tek od 89 minute zaigrao Ivan Smolčić, dok je Martin Baturina ponovno kroz cijelu utakmicu ostalo na klupi za pričuve Coma.