Novi detalji o otkazu Krajanu i nepodnošljivim odnosima u reprezentaciji; Škugor novi izbornik, ali Ćorićeve rijeći će odjeknuti

Na konferenciji za medije Hrvatskog teniskog saveza, dan uoči odlaska na završni turnir Davis Cupa u Madridu (18. do 24. studenoga), doznali smo kako je Franko Škugor novi privremeni izbornik. Što se točno dogodilo i zašto je tako naglo Željko Krajan maknut s klupe reprezentacije pokušali su objasniti predsjednica HTS-a Nikolina Babić i igrači

Nakon šokantne smjene izbornika Željka Krajana, koji je ispričao što se točno dogodilo i kako i zašto je maknut, medijima se na konferenciji uoči odlaska na završni turnir Davis Cupa u Madrid obratila predsjednica HTS-a Nikolina Babić.

>>> Oglasio se smijenjeni izbornik Željko Krajan; njegove će izjave uzdrmati teniske krugove u Hrvatskoj

'Veselili nas odlazak u Madrid na finale Davis Cupa. Nažalost, ne idemo u najjačem sastavu, Marin Čilić je ozlijeđen. Počet ćemo s temom vezanom za izbornika Krajana… HTS je sporazumno raskinuo ugovor o radu s Krajanom i zahvaljujemo mu na sedam godina rada. Došlo je do poremećaja u odnosima, nisu financijski problemi u pitanju kao što se spominjalo u medijima, došlo je do poremećaja odnosa. Izbornik je izgubio kredibilitet među igračima, a oni su najvažniji. loša atmosfera je trajala od osvajanja Davis Cupa u Lilleu i igrači nisu bili u fokusu. I sam izbornik je rekao da je u takvoj atmosferi dogovoreno da on ne putuje. Sad je važan Madrid, u jako smo teškoj grupi i vjerujemo da ćemo u što boljoj atmosferi otići u Madrid i tamo napraviti dobar rezultat', kazala je Babić.

Očekivano, trenutačno najbolji hrvatski tenisač Borna Ćorić kazao je nekoliko riječi koje će svakako odjeknuti.

'Drago mi je da sam se oporavio i da mogu otići na Davis Cup. Šest mjeseci se mučim s ozljedama, no zadnja dva mjeseca nemam većih problema i odlučili smo da idem u Madrid. Bit će to velik izazov za nas jer nismo u našem najjačem sastavu, ali tu smo da se borimo. Veseli me da nisam osjetio nikakvu ozljedu posljednjih tjedana i jedva čekam zaigrati', kazao je Ćorić dodavši:

'Što se Kraja tiče ne bih išao u detalje, nikad to nisam radio niti ću raditi. Što god ja rekao, donijet ćete svoj zaključak koji je čudan. Ne bih ulazio u detalje. Bilo je što je bilo, imali smo nesuglasice kao tim, ne kao ja i to je to. Mi igrači smo odlučili da nismo zadovoljni te kako sami, bez njega idemo u Madrid.'

Obzirom na situaciju donesena je odluka kako će Franko Škugor novi privremeni izbornik

'Bio je to dogovor među igračima, pitali su me da li bi pristao s obzirom da nisam prijavljen za Madrid i ja sam odgovorio potvrdno. Nisu ovo idealni uvjeti, ali igrači su s obzirom na situaciju odlučili da ja budem taj koji će voditi reprezentaciju. Borna će biti prvi igrač, 21-godišnji Borna Gojo (ATP - 279.) ili 22-godišnji Nino Serdarušić će igrati singl, a kod parova imamo vremena procijeniti koji će igrači nastupiti, ovisno i koliko daleko će dogurati Ivan Dodig u Londonu.'

Na pitanje je li bilo neprofesionalno dva dana prije puta u Madrid napraviti od svega mali skandal, jer tako je ispalo u javnosti, predsjednica HTS-a Nikolina Babić je dodala:

'Sigurno da tajming nije najbolji. Ipak, odlučeno je da s izbornikom Krajanom nismo mogli ići u Madrid. S tim se složio i Krajan koji je odbio ići u Madrid.'

Dodajmo kako je Ćorić odgovorio i na pitanje zašto Ivo Karlović ne putuje u Madrid.

''Karlovića nije dugo bilo i to je njegov izbor. Prijavio je challenger u Houstonu, a mi nismo mogli dopustiti da on dođe večer prije prvog meča. Bio je to jedini razlog zbog čega se nismo mogli složiti oko njegovog dolaska.''

Reprezentacija u Madrid putuje u utorak ujutro, a u skupini je s domaćinom Španjolskom i vrlo jakom Rusijom.