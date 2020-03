Novak Đoković ovom je odlukom pokazao kolika je ljudina; Srbin je donirao milijun eura za borbu protiv koronavirusa

Velik, najveći, Novak Đoković! Da, jedan od najboljih svjetskih tenisača u ovim se teškim vremenima uključio u borbu protiv koronavirusa te je preko svoje fondacije donirao čak milijun eura za kupovinu respiratora u Srbiji

'Započeo bih velikom zahvalnošću i pozdravom medicinskom osoblju koje se mjesecima bori za zdravlje ljudi i trude se da im na svaki način pomognu. Ovo je nepredvidljiva i ozbiljna situacija za sve nas, iz dana u dan se mijenja stanje. Nažalost, raste broj onih koji su zaraženi. Jelena, ja, moja fondacija, odlučili smo da ovih tjedana prikupimo što više relevantnih informacija kako bismo ustanovili kako najbolje da doniramo svoje resurse - znanje, vrijeme novac - kako da to stigne do najvećeg broja ljudi širom Srbije. Hvala vlastima koje su bile na raspolaganju posljednjih nekoliko dana, pokušavali smo komunicirati i s medicinskim stručnjacima, kao i s mnogim ljudima dobre volje širom svijeta koji su nam davali informacije', rekao je u ovom trenutku prvi tenisač ATP ljestvice Novak Đoković i dodao:

'Naša donacija je milijun eura za kupovinu respiratora i dodatne robe. Respiratori su najneophodnija oprema za spašavanje života. Sudeći po stanju u bolnicama, oni su već danas potrebni i najbolje su kratkoročno, a i dugoročno rješenje. Zato smo odlučili da svih milijun eura doniramo za respiratore. Došli smo direktno do proizvođača i čekam informacije o količini respiratora i cijenama. U Nemačkoj smo našli neke respiratore i tamo ćemo neke kupiti i donirati gdje je najpotrebnije.'

Potom je 'mikrofon' preuzela njegova supruga Jelena ispred fondacije Novaka Đokovića i pričala o detaljima donacije od čak milijun eura.

'Ušli smo u tematiku i problem, zahvaljujući Novakovom imidžu, imali smo pristup ljudima koji imaju iskustva. Razlog zašto se nismo javili jer su informacije bile nepotpune... No, činjenica je kako su respiratori najneophodnija oprema. Svi smo nagrnuli na proizvođače, a respiratora nema dovoljno. Cijene se kreću od 10.000 do 50.000 eura. Između ostalog iskoristili smo ovu priliku da naučimo nešto. Nitko nema konkretno rješenje, a to su komplicirani strojevi, pa smo tražili da to budu oni respiratori koji su već poznati našim liječnicima. Razmišljali smo kako sve da dostavimo, hvala Bogu imamo divne ljude s kojima smo u kontaktu, uspjet ćemo dostaviti te respiratore. Komplikacije postoje, ali uspjet ćemo', kazala je Jelena Đoković.

U Srbiji je registrirano 457 slučajeva COVID-19 uz sedam preminulih na ukupno 1.456 testiranih.