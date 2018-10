Nogometna legenda kod Subašića dobila prvi pravi trenerski angažman

Francuski nogometni velikan Monaco u subotu je objavio kako je za novoga trenera prve momčadi imenovao svog bivšeg igrača i nekadašnjeg francuskog reprezentativnog napadača Thierryja Henryja.

Henryju će vođenje Monaca biti prvi samostalni trenerski posao nakon što je protekle dvije godine bio pomoćnik belgijskog izbornika Roberta Martineza, a s Monacom je potpisao ugovor do ljeta 2021. godine.

Henry će na klupi Monaca zamijeniti Portugalca Leonarda Jardima koji je dobio otkaz zbog lošeg ulaska u sezonu. Monaco se nakon devet kola nalazi na tek 18. mjestu ljestvice sa samo šest bodova. Jardim je na klupi Monaca bio od ljeta 2014. te je s klubom iz Kneževine osvojio naslov prvaka 2017. godine, a te je godine stigao i do polufinala Lige prvaka.

'Thierryjevo poznavanje nogometa, njegova strast prema igri, visoki standardi i posvećenost bojama našega kluba doveli su toga da ga imenujemo za trenera. On se može osloniti na našu podršku u donošenju nove dinamike u momčad', izjavio je dopredsjednik i izvršni direktor Monaca Vadim Vasiljev.

'Prvenstveno želim zahvaliti Monacu na ukazanoj prilici da treniram klub koji mi jako mnogo znači. Jako sam sretan što sam se vratio u Monaco i odlučan sam prihvatiti se izazova. Jedva čekam upoznati se s igračima i započeti s radom', kazao je Henry.

Henry je za Monaco igrao od 1993. do 1999. godine kada je prešao u Juventus u kojemu je proveo samo šest mjeseci prije odlaska u Arsenal u kojemu je proveo najveći dio igračke karijere. Od 2007. do 2010. Henry je nosio dres Barcelone da bi posljednje četiri godine karijere bio član New York Red Bullsa.

Za Francusku je Henry upisao 123 nastupa i postigao 51 pogodak, a bio je član reprezentacije koja je 1998. godine osvojila naslov svjetskog prvaka te 2000. i naslov europskog prvaka.

Tijekom igračke karijere je s Monacom bio prvak Francuske 1997. godine, s Arsenalom je bio prvak Engleske 2002. i 2004., a osvajao je i FA Kup 2002. i 2003., dok je s Barcelonom osvojio Ligu prvaka 2009., španjolsko prvenstvo 2009. i 2010. te Španjolski kup 2009.