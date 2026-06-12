Noć prije ključne utakmice BiH na SP Barbarez otkrio kakvo je stanje s Edinom Džekom i hoće li igrati večeras

Barbarez se posljednji put prije utakmice obratio javnosti na konferenciji za medije u Torontu. Prvo je govorio o promjeni u kadru, nakon što je Nidal Čelik zbog ozljede meniska morao otpasti s popisa.

'Prije dva dana Nidal Čelik ozlijedio je meniskus. Morat će to operativno riješiti. Umjesto njega u kadar od 26 igrača za SP ušao je Arijan Malić', rekao je Barbarez, pa dodao:

'Ovo je najveća utakmica za mene. Stvarno sam sretan što sam ovdje i što mogu biti dio ove priče. Svi smo spremni, željni i imamo srce pokazati najbolje. To su atributi koji su bili naši i koji će uvijek biti uz nas.'

Džeko konkurira, Tabaković još nije spreman

Najviše je navijače zanimalo stanje Edina Džeke i Harisa Tabakovića. Barbarez je potvrdio da će kapetan biti u kadru za Kanadu, dok će Tabaković u najboljem slučaju biti spreman za drugu utakmicu.

'Džeko će biti s nama, kod Tabakovića je malo prerano. On će u najboljem slučaju biti spreman za drugu utakmicu. Edin će konkurirati za utakmicu', rekao je Barbarez.

Izbornik BiH naglasio je da njegova reprezentacija ne bježi od realnosti, ali ni od ambicije.

'Naravno da smo reprezentacija koja nema epitet favorita. To pokazuje FIFA-ina ljestvica, ali ne postoji izbornik koji će reći da je došao ispasti. Cilj je odigrati dobro, vjerujemo u sebe i pokušat ćemo proći skupinu', poručio je.

Barbarez je podsjetio i koliko je velik uspjeh sam plasman BiH na turnir.

'Mi smo mala država, tek nam je drugo prvenstvo. Sigurno imamo epitet momčadi koja nije favorit u mnogo utakmica, ali ako pogledate mojih prvih 20 utakmica, samo su dvije reprezentacije bile rangirane ispod nas. Onda ćete znati vrednovati ono što smo napravili.'

'Očekujem intenzivnu utakmicu'

Nakon kaotične utakmice otvaranja između Meksika i Južne Afrike, u kojoj su pokazana čak tri crvena kartona, Barbareza su pitali očekuje li sličan intenzitet protiv Kanade.

'Sigurno će biti intenzivna utakmica, to krasi obje ekipe. Igramo protiv domaćina, jednu utakmicu nakon otvaranja prvenstva, i želimo se predstaviti u najboljem svjetlu. Mi želimo biti ta ekipa. Muška je igra, muški sport. Nadam se da će biti intenzivna utakmica', rekao je Barbarez.

Zatim je posebno emotivno govorio o tome što nogomet znači Bosni i Hercegovini.

'Nogomet za nas predstavlja nešto posebno. Naučen sam i odgojen da nogomet spaja ljude. Ima malo veću vrijednost za nas. Vrlo smo emocionalni, volimo timske sportove i zato je nogomet kod nas izlaz u neki osmijeh i dobro vrijeme.'

Barbarez je priznao da put do Svjetskog prvenstva nije bio jednostavan, osobito jer je reprezentaciju gradio kroz utakmice protiv najjačih europskih protivnika.

'Bila je čista ideja kako želim da to traje. Taj početak u Ligi nacija nismo bili na razini na kojoj smo trebali biti. Osim utakmice protiv Njemačke, sve su utakmice bile u pravcu u kojem idemo. Kada stvarate reprezentaciju, a imate Englesku, Italiju, Nizozemsku, Njemačku... Nije bilo jednostavno. Momci su dobili svoju šansu - bolje, jednostavnije, srčanije, ponosnije', rekao je.

'Igramo za državu, pa tek onda za sebe'

Pripreme za turnir, kaže Barbarez, prvi su put donijele ono što ranije nije imao - vrijeme za pravi rad s momčadi.

'Prijateljske utakmice su prijateljske. Novo je iskustvo. U mojih 20 utakmica imali smo samo 20 treninga. Ovo je prvi put da smo imali više od 15 dana treninga. Svi su ponosni što su tu i bilo je lako raditi. Ima nekih stvari s kalkulacijama i ozljedama, kao što je bilo s Tabakovićem i Džekom. Radujemo se utakmici, bit ćemo motivirani, srce će biti tu. Želimo opet podariti veliki osmijeh našim navijačima jer igramo za državu, pa tek onda za sebe. Mogu obećati da ćemo biti jako ponosni što smo sada tu.'

Kanadske novinare zanimao je i mentalitet reprezentacije BiH. Barbarez je pritom spomenuo Hrvatsku kao primjer da i reprezentacije iz regije mogu napraviti velike stvari.

'Mnogo se priča o našem mentalitetu jer nije tipičan za balkansku ekipu. Vidjeli smo da Hrvatska može, pa zašto ne bismo i mi? Prvi smo susjedi. Slika s terena to pokazuje. Zato je napravljen taj novi identitet - momci koji su ponosni, koji imaju karakter i kada se gubi i kada se pobjeđuje, pogotovo u Ligi nacija, gdje nije bilo jednostavno. Za nas je dosta stvari novo. Imamo dva igrača koja su igrala SP i njih 24 koja nisu. Za njih će ovo biti posebna stvar. Ključ mog uspjeha je što sam volio loptu i želim da i oni budu takvi', poručio je Barbarez.

Za kraj je govorio o navijačima BiH, koji će u Torontu biti veliki vjetar u leđa Zmajevima.

'Znamo barem mi što nam znače navijači. Najveći epitet za trenera i ekipu je kada vas ljudi prate i pune stadione. To može biti samo motiv za sve nas. Tako će biti i protiv Kanade.'

Utakmica između Bosne i Hercegovine i Kanade igra se danas na stadionu u Torontu s početkom u 21 sat po srednjoeuropskom vremenu.