Nitko nije očekivao ovog Vatrenog, niti ono što je napravio: 'Privlači interes na sebe'

Iako je mnogima bio iznenađenje, Nikola Vlašić je pogotkom pokazao zašto u njega Zlatko Dalić ima povjerenja

Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Ganu (2:1) te prošla u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva u nogometu, gdje će sljedećeg petka dočekati Portugal. Strijelci za Hrvatsku su bili Petar Sučić u 31. te Nikola Vlašić u 83. minuti. Neizvjesnost je donio Luckassen u 73. minuti.

Dalićev joker Izbornik Zlatko Dalić je u pripremi utakmice napravio nekoliko taktičkih izmjena, u kojima je, po mnogima iznenađujuće, šansu od prve minute dobio strijelac drugog pogotka. On je zabio glavom s desetak metara nakon ubačaja Luke Modrića iz kornera. Na njegovu su se partiju osvrnuli u HRT-ovoj emisiji Americana. Naime, on je imao dobru sezonu u Torinu u kojem je zabio devet pogodaka u 41 nastupu. "Igra odlično i u klubu je siguran. Predsjednik kluba je rekao da se s Vlašićem svaka dva dana mora nešto događati jer je on njima ključni igrač", rekao je Robert Matteoni.

Netipičan u talijanskom nogometu Koliko su njegove partije ostale u sjeni drugih igrača, govori i činjenica da je on netipičan igrač u talijanskom nogometu. "Za igrače tipa Vlašića je teško igrati, jer se obrana igra čvrsto i stoperi ti ne daju disati. No, on to uspijeva kao trequartista, kao krilo ili povučeni napadač", dodao je Matteoni. Na njegov se pogodak osvrnuo i iskusni bivši stoper Vedran Ješe. "Žalosno je da su ga tako ostavili samog. Nitko nije očekivao da će se na tu visinu koju igra odlučiti igrati glavom", rekao je Ješe, nakon čega je Matteoni ustvrdio da mu to nije prvi gol glavom.