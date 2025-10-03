'Nisam prorok, ali moramo skinuti kapu Kovačeviću zbog jednog igrača'

'Naravno, moramo biti zadovoljni pobjedom. Tu nema dileme. Dinamov trener je pametno vodio utakmicu, a igrači su pametno odradili sve ono što se od njih tražilo. Međutim, to možemo zaključiti samo zbog važne pobjede. No, da nije bila pobjeda, ne bi ovako komentirali niti bi bio ovakav dojam nakon ovih 90 minuta. Objektivno, ne mogu reći da mi se posebno svidjela utakmica bez pravog ritma, s puno opreza i čekanja grešaka protivnika. Na sreću, Maccabi nije iskoristio previše rupa i pukotina koje su se pojavljivale u obrani Dinama u smisli zatvaranja, reakcije kod zatvaranja kanala za protok lopte. Ovo je samo pokazatelj individualne snage Dinamovih igrača, koji su te probleme rješavali više individualno nego zajednički. Ali, vidljiva je od prve minute bila namjera trenera i igrača da na takav način dobiju utakmicu. I nema se ništa drugi reći nego čestitati ', rekao nam je na početku analize Ilija Lončarević.

Lončarevića smo pitali je li mislio da Dinamo i dalje ne djeluje kao prava momčad već isključivo kao skup odličnih pojedinaca.

'Da, Dinamo i dalje nije do kraja momčad. To se vidi i dvije taktičke varijante. Jedna je početak napada, druga je završnica obrane. Najviše se to vidi u situacijama kad Dinamo po osvojenoj lopti dosta griješio u pasevima. U drugom poluvremenu Maccabi je u dobrom dijelu dominirao samo zato jer su igrači Dinama po osvojenoj lopti na visini šesnaesterca na poziciji bekova nisu mogli odigrati dva, tri pasa kako bi izašli iz bloka. Kovačević po tom pitanju mora raditi još dosta jer poanta je u kretanju igrača, makar njih dvojica ili trojica, kako bi se na taj način stvorio višak prema naprijed da bi se onda s jednim paralelnim pasom izbacilo igrača u gol šansu. Ovako, svi gledaju, svi stoje, svi prilaze i igrač s loptom nema previše rješenja. Igralo se previše prema natrag i stoperi Dinama su se zato naigrali. To nije poanta, posebice ne protiv jačih protivnika. Dinamo će morati puno više izlaziti u polukontru i blok rivala probijati s dva pasa kako bi lakše dolazio do završnice. Također, ovo se isto tiče i zadnje linije obrane koja je jako teško pronalazila način da na kvalitetan način iznese loptu. Tako smo primili i gol kad nije bio zatvoren paralelni kanal s desnog krila prema sredini. To se događalo jako često. Previše je bilo slobodnih igrača Maccabija, što stopera, što bekova i veznih, koji su slobodnim dijagonalama okretali stranu i pravili puno nereda. Sreća da nisu bili precizniji jer je šteta mogla biti puno veća. Igrači Dinama te su lopte teško stizali i zatvarali odmah u startu i to je ono što Kovačević pod hitno mora popraviti.'

Dinamo je primio gol, no nije potonuo. Štoviše, ekspresno se vratio i s dva brza i lijepa gola preokrenuo je utakmicu.

'Od ove momčadi Dinama se ne očekuje da klone nakon primljenog gola. Nisu to klinci koji su tek počeli igrati nogomet. Tako da nisam ni očekivao da se raspadnu. Ovaj Dinamo polako poprima konture momčadi koja i u situacijama i kad ne nadigra u potpunosti protivnika, a to smo vidjeli i u susretu protiv Fenerbahčea, a i sad, ima kvalitetu da dolazi u prilike i da zabija golove. Ovo je sad jedna mala serija takvih utakmica koja, nadam se, navijačima može garantirati da je Dinamo na dobrom putu.'

Prije točno mjesec dana, nakon teško izborenog remija u Varaždinu, navijači Modrih su prilično kritički komentirali igru Dejana Ljubičića, pitajući se je li on pravi izbor za Dinamo. Lončarević je u razgovoru za tportal tada rekao da se nimalo ne slaže s tom ocjenom i da je Ljubičić moderni veznjak koji je potreban Modrima. Ljubičić je protiv Maccabija odigrao sjajno, zabio je dva gola i pokazalo se da je naš sugovornik bio u pravu kad je početkom rujna 'proročanski' naglasio da bi takvog igrača uvijek volio imati u ekipi.

'Nisam nikakav prorok, već sam samo trener koji zna prepoznati neki detalj. Ljubičić me od prve utakmice uvjerio da je strašno potentan u završnici. Ne vidi ga se previše u organizaciji igre, a onda ljudi odmah sumnjaju je li igrač za Dinamo. Osobno jako volim takve vezne igrače profila Marija Pašalića, koji se zabijaju iz drugog plana i često poentiraju. Ljubičiću je očito trebalo malo vremena da mu se otvori i od njega sad očekujem da bude samo još bolji. Tako da trebamo skinuti kapu Kovačeviću što je vjerovao u Ljubičića i što nije odustao od njega kad su mnogi bili skeptični. Dinamo će vjerujem biti spreman za nedjelju, a onda mu kao naručena dolazi reprezentativna pauza. Tu stanku bi Kovačević trebao iskoristiti da polako krene uigravati i neke igrače koji sad nisu u prvom planu jer će mu u nastavku sezone biti neophodni. Hrvatska liga nije nimalo bezazlena i često se zna dogoditi da momčad nakon uspjeha u Europi podbaci u domaćem prvenstvu. To se ne smije događati, odnosno, takve utakmice ne smiju biti česte. Ono što se dogodilo protiv Gorice se ne smije više događati i zato očekujem Kovačevića da proširi roster igrača na koje će računati u nastavku sezone', zaključio je Lončarević.