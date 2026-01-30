Džomba: Hrvatska je dobila igrača za sljedećih 10 godina

Sponzor rubrike
Hrvatska je zaustavljena u polufinalu Europskog prvenstva. Bolji od Sigurdssonovih izabranika bili su reprezentativci Njemačke, koji su upisali pobjedu 31:28
Nakon prošlogodišnjeg nastupa u finalu SP-a, mnogi su očekivali barem isti uspjeh i na ovogodišnjem Europskom prvenstvu.
Čak nam je to uoči turnira, u šali, rekao i Mirza Džomba.
I ovog je puta kao stručni komentator bio uz teren. Baš kao i Valdo Šola, stručni komentator na RTL-u. Obojica su vrlo, vrlo realni.
'Imamo 12.000–13.000 rukometaša i rukometašica, a stalno se borimo za medalje, iz godine u godinu. Rukomet je definitivno hrvatski sport', zaključio Šola, a Džomba je rekao:
'Četvrto je mjesto najgore! Bolje je završiti deseti ili 15. nego četvrti. Nijemci su bili bolji danas, to je ključ i nije teško priznati. Očekivao sam žustriji, jači početak, s obje strane. Napad nije funkcionirao, većim dijelom utakmice igrali smo 7 na 6, puno smo primali golova na prazan gol, bez ikakve muke Nijemcima, i to je deprimirajuće, to te reže. Nije bilo ono što smo očekivali. Čak su mi Nijemci djelovali prestrašeno, da se moglo s njima igrati, ali nismo bili na razini za finale'.
Šola se nije složio:
'Igra 7 na 6 bila je prilika da naš napad prodiše, zabili smo dosta golova, ali je realizacija pala krajem prvog poluvremena. Tu se njihova obrana i dosta trošila pa sam očekivao da ćemo to više igrati u drugom poluvremenu. Ma, Nijemci su bolja momčad'.
Ipak, Džomba je rekao nešto što će svima navući osmijeh na lice.
'Imamo odličnu budućnost, dobili smo Raužana, igrača za idućih deset godina. I cijelo ovo prvenstvo izrazito je pozitivno, što god se dogodilo u nedjelju'.