Džomba: Hrvatska je dobila igrača za sljedećih 10 godina

'Imamo 12.000–13.000 rukometaša i rukometašica, a stalno se borimo za medalje, iz godine u godinu. Rukomet je definitivno hrvatski sport', zaključio Šola , a Džomba je rekao:

I ovog je puta kao stručni komentator bio uz teren. Baš kao i Valdo Šola, stručni komentator na RTL-u. Obojica su vrlo, vrlo realni.

'Četvrto je mjesto najgore! Bolje je završiti deseti ili 15. nego četvrti. Nijemci su bili bolji danas, to je ključ i nije teško priznati. Očekivao sam žustriji, jači početak, s obje strane. Napad nije funkcionirao, većim dijelom utakmice igrali smo 7 na 6, puno smo primali golova na prazan gol, bez ikakve muke Nijemcima, i to je deprimirajuće, to te reže. Nije bilo ono što smo očekivali. Čak su mi Nijemci djelovali prestrašeno, da se moglo s njima igrati, ali nismo bili na razini za finale'.

Šola se nije složio:

'Igra 7 na 6 bila je prilika da naš napad prodiše, zabili smo dosta golova, ali je realizacija pala krajem prvog poluvremena. Tu se njihova obrana i dosta trošila pa sam očekivao da ćemo to više igrati u drugom poluvremenu. Ma, Nijemci su bolja momčad'.

Ipak, Džomba je rekao nešto što će svima navući osmijeh na lice.

'Imamo odličnu budućnost, dobili smo Raužana, igrača za idućih deset godina. I cijelo ovo prvenstvo izrazito je pozitivno, što god se dogodilo u nedjelju'.