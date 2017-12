Niko Kranjčar na žestokom udaru kritičara: On je igrač manje za Rangerse

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Niko Kranjčar igrao je do 80. minute za Rangers koji je u velikom derbiju 22. kola škotskog prvenstva kao gost odigrao 0:0 protiv Celtica...

No, nakon Old Firma navijači i izvjestitelji s utakmice okomili su se na igru bivšeg hrvatskog reprezentativca. Niko Kranjčar (33) propustio je gotovo cijelu prošlu sezonu nakon ozljede ligamenata koljena, a ove se pomalo vraća. No, čini se kako mu baš i ne ide najbolje...