Niko Kovač pobjesnio zbog paklenog plana iz Madrida, a zatim u cijelu senzacionalnu priču ubacio Luku Modrića

Real Madrid poželio je s posudbe iz Bayerna vratiti Jamesa Rodrigueza, ali takva mogućnost nije dobro sjela hrvatskom treneru Niki Kovaču koji je na klupi bavarskog diva

No Bayernov strateg Niko Kovač je na tu ideju jednostavno poludio i rekao čelnicima bundesligaša da je spreman popustiti samo u slučaju jedne opcije, a to je da u drugom smjeru krene Luka Modrić.

Predsjednik Reala Florentino Perez za to ne želi ni ćuti, on lovi obojicu ako je to moguće, a posebno mu ne pada na pamet dati hrvatskog kapetana koji je svih ovih godina pokazao da je nezamjenjiv u veznom redu 'kraljevskog kluba'.