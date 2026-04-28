Ni Fernandes ni Szoboszlai! Evo tko je najučinkovitiji veznjak u ligama Petice

Mladi veznjak Barcelone ove sezone igra nogomet karijere i prema kombiniranom učinku golova i asistencija predvodi elitno društvo. U 45 nastupa skupio je čak 29 izravnih sudjelovanja u pogocima (13 golova i 16 asistencija), čime je iza sebe ostavio neka od najvećih imena europskog nogometa.

Fermín na vrhu, Fernandes odmah iza

Odmah iza njega nalazi se Bruno Fernandes s 28 učinaka (8 golova i čak 20 asistencija), dok je treće mjesto pripalo Christophu Baumgartneru iz Leipziga.

Zanimljivo, na popisu dominiraju igrači iz Premier lige, ali vrh drže predstavnici La Lige, što dodatno naglašava Fermínovu sezonu.

Top 10 najučinkovitijih veznjaka u ligama Petice

Fermín López (Barcelona) – 29 (13+16) Bruno Fernandes (Manchester United) – 28 (8+20) Christoph Baumgartner (Leipzig) – 24 (16+8) Rayan Cherki (Manchester City) – 23 (10+13) Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) – 22 (16+6) Federico Valverde (Real Madrid) – 22 (9+13) Nico Paz (Como) – 21 (13+8) Dominik Szoboszlai (Liverpool) – 21 (12+9) Morgan Rogers (Aston Villa) – 21 (12+9) Nadiem Amiri (Mainz) – 20 (16+4)

Kramarić među elitom, Pašalić također u vrhu

Na listi se nalazi i hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić, koji je s 20 učinaka (13 golova i 7 asistencija) odmah iza Top 10 i još jednom potvrđuje svoju konstantu u Bundesligi. Mario Pašalić također drži visoku razinu s 17 učinaka u dresu Atalante, što ga svrstava među najproduktivnije veznjake Serie A.

Ipak, glavna priča je Fermín López. Igrač koji je često bio u drugom planu u Barceloni sada je postao jedan od ključnih ofenzivnih aduta i najproduktivniji veznjak u najjačim ligama Europe. U konkurenciji u kojoj su Fernandes, Valverde, Szoboszlai i brojni drugi, mladi Španjolac trenutačno drži vrh.