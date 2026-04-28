Zvijezda Manchester Cityja nakon 10 godina napušta klub

Stones je bio jedno od prvih pojačanja Pepa Guardiole nakon njegova dolaska 2016. godine, a tijekom boravka u Manchesteru upisao je gotovo 300 nastupa. U tom razdoblju bio je važan dio momčadi koja je osvojila čak 19 velikih trofeja, uključujući šest naslova prvaka Engleske i Ligu prvaka 2023. godine.