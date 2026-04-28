Zvijezda Manchester Cityja nakon 10 godina napušta klub

N.M.

28.04.2026 u 14:45

John Stones Izvor: EPA / Autor: VINCE MIGNOTT
Engleski reprezentativac John Stones napušta Manchester City na kraju sezone, čime će zaključiti desetogodišnje razdoblje u klubu s Etihada. Vijest je službeno potvrđena u utorak, a 31-godišnji branič odlazi po isteku ugovora.

Stones je bio jedno od prvih pojačanja Pepa Guardiole nakon njegova dolaska 2016. godine, a tijekom boravka u Manchesteru upisao je gotovo 300 nastupa. U tom razdoblju bio je važan dio momčadi koja je osvojila čak 19 velikih trofeja, uključujući šest naslova prvaka Engleske i Ligu prvaka 2023. godine.

Ove sezone Stones se suočio s nizom problema s ozljedama zbog kojih je za City upisao tek 16 nastupa. Njegov odlazak dolazi nedugo nakon što je i Bernardo Silva najavio kako će uskoro napustiti klub, što označava kraj jedne uspješne ere u svlačionici aktualnog engleskog prvaka.

