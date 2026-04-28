fenomenalni stoper

FIFA se raspisala o Luki Vuškoviću: Pogledajte kako su ga nahvalili

M.Š

28.04.2026 u 14:22

Luka Vušković
Luka Vušković Izvor: EPA / Autor: Justus Stegemann
Kako se približava Svjetsko prvenstvo 2026., FIFA je posebnu pažnju posvetila jednom od najvećih hrvatskih talenata Luki Vuškoviću.

U opširnoj analizi istaknuli su kako 19-godišnji stoper ubrzano prerasta iz velikog potencijala u igrača spremnog za najvišu razinu. Vušković, koji trenutačno igra za Hamburg, već sada privlači interes najvećih europskih klubova, a u FIFA-inom tekstu opisuje se kao moderan stoper - dominantan u zraku, miran na lopti i taktički izuzetno zreo za svoje godine.

vezane vijesti

Dalić ga vidi kao budućnost obrane Posebno se ističu riječi izbornika Zlatka Dalića, koji u Vuškoviću vidi dugoročno rješenje za hrvatsku reprezentaciju: 'Luka igra odlično u Hamburgu i cijela Europa to vidi. Može biti stup naše obrane sljedećih 10 do 15 godina', poručio je Dalić.

Sličnog je mišljenja i bivši reprezentativac Mladen Petrić, koji ga uspoređuje s Joškom Gvardiolom, dok su pohvale stigle i iz Njemačke. Legendarni Lothar Matthäus nakon jedne utakmice protiv Bayerna izdvojio ga je kao najboljeg igrača na terenu.

Brz uspon i sve veći utjecaj

FIFA podsjeća na njegov razvojni put od Hajduka, preko posudbi u Poljskoj i Belgiji, do transfera u Tottenham, koji ga je potom poslao na novu posudbu u Hamburg. Upravo tamo Vušković je eksplodirao i postao ključni igrač obrane.

Njegov utjecaj vidi se i kroz rezultate: Dok je bio na terenu, Hamburg je imao jednu od najboljih obrana lige, a tijekom njegove ozljede momčad je osjetno pala.

Uz klupske igre, sve je važniji i u reprezentaciji. Već je debitirao za Vatrene, zabio i pogodak te pokazao da se na njega može ozbiljno računati i na najvećoj sceni. FIFA zaključuje kako Vušković ima sve karakteristike modernog stopera i potencijal da postane jedan od ključnih igrača Hrvatske u godinama koje dolaze.

U kontekstu Svjetskog prvenstva, jasno je da bi mladi branič mogao imati važnu ulogu već u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Hrvatska je posljednja dva Mundijala završila s medaljom, a sada se u obrani pojavljuje novo ime koje bi moglo obilježiti sljedeći ciklus.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

kakva priča

kakva priča

Ugledni The Athletic objavio senzaciju: Perez želi samo Mourinha, ali postoji problem
hit-priča u španjolskoj

hit-priča u španjolskoj

Hrvatska je dobila važne adute za SP: Dalić samo treba pogledati prema Baskiji
NIJE OSTAO DUŽAN

NIJE OSTAO DUŽAN

Predsjednik Porta prozvao Andyja Baru i Dinamo, sada je stigao brutalni odgovor

