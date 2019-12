Ni Borussia Dortmund, ni Manchester United, ni Milan; Mario Mandžukić odlazi u jedan od najbogatijih klubova na svijetu

Prema pisanju Gazzette dello Sport Mario Mandžukić će karijeru nastaviti u jednom od katarskih klubova

Mario Mandžukić bacio se u potragu za novim klubom nakon što su mu u Juventusu jasno dali do znanja da na njega više ne računaju. Kao nova destinacija za nastavak karijere hrvatskog napadača spominjao se Manchester United, a u igri su bili još i Borussia Dortmund, Milan i nekoliko klubova iz Kine i američkog MLS-a.

No, izgleda da još nije došlo do nekih konkretnijih dogovora. Talijani pišu kako je Juve pristao čak i na to da Mandžu proda za samo pet milijuna eura kako bi se riješili opterećenja koje imaju zbog njegove plaće od šest milijuna eura. Gazzetta dello Sport piše kako Mandžukić neće otići u niti jedan od najvećih europskih klubova kao što su United, Borussia ili Milan, ali neće ići ni u Kinu ni SAD.