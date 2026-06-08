Pogledajte kako je nezaustavljivi Michael Olise hat-trickom slomio Sjevernu Irsku

pobjeda francuza

Pogledajte kako je nezaustavljivi Michael Olise hat-trickom slomio Sjevernu Irsku

  • I.Ž.
  • Zadnja izmjena 08.06.2026 23:28
  • Objavljeno 08.06.2026 u 23:25
Michael Olise Francuska
Michael Olise Francuska Izvor: EPA / Autor: Mohammed Badra / EPA
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Francuska je na najbolji mogući način zaključila pripreme za Svjetsko prvenstvo. Tricolori su u Lilleu svladali Sjevernu Irsku 3:1, a apsolutni junak susreta bio je sjajni Michael Olise koji je sam potopio goste postigavši sva tri gola za momčad Didiera Deschampsa

Zvijezda Bayerna načela je mrežu Sjeverne Irske u 43. minuti i Francuzima osigurala prednost na odmoru. Već četiri minute nakon početka nastavka nezaustavljivi Michael Olise je ponovno pogodio za 2:0 i najavio mirnu završnicu domaće reprezentacije.

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Gosti su se nakratko vratili u igru preko Patricka Kellyja koji je u 64. minuti smanjio zaostatak, no svaku dvojbu oko pobjednika otklonio je ponovno raspoloženi Olise. U 75. minuti kompletirao je hat-trick i potvrdio pobjedu Francuza.

>> golove s utakmice pogledajte OVDJE.

Nakon neugodnog poraza od Obale Bjelokosti (1:2), Francuska je pokazala puno bolje lice te u odličnom raspoloženju dočekuje početak Svjetskog prvenstva.

Momčad Didiera Deschampsa natjecanje će otvoriti 16. lipnja utakmicom protiv Senegala, a u skupini I još ih čekaju Norveška i Irak. Sjeverna Irska nije izborila nastup na SP-u.

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