Pogledajte kako je nezaustavljivi Michael Olise hat-trickom slomio Sjevernu Irsku

Zvijezda Bayerna načela je mrežu Sjeverne Irske u 43. minuti i Francuzima osigurala prednost na odmoru. Već četiri minute nakon početka nastavka nezaustavljivi Michael Olise je ponovno pogodio za 2:0 i najavio mirnu završnicu domaće reprezentacije.

Gosti su se nakratko vratili u igru preko Patricka Kellyja koji je u 64. minuti smanjio zaostatak, no svaku dvojbu oko pobjednika otklonio je ponovno raspoloženi Olise. U 75. minuti kompletirao je hat-trick i potvrdio pobjedu Francuza.

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Nakon neugodnog poraza od Obale Bjelokosti (1:2), Francuska je pokazala puno bolje lice te u odličnom raspoloženju dočekuje početak Svjetskog prvenstva.

Momčad Didiera Deschampsa natjecanje će otvoriti 16. lipnja utakmicom protiv Senegala, a u skupini I još ih čekaju Norveška i Irak. Sjeverna Irska nije izborila nastup na SP-u.