Nizozemci za pobjedu protiv Uzbekistana zabili iz penala u 97. minuti

Napadač Liverpoola doveo je Nizozemce u vodstvo u 32. minuti realiziravši kazneni udarac za 1:0, što je ujedno bio i rezultat prvog dijela.

Junak susreta bio je Cody Gakpo koji je oba gola za Nizozemsku zabio iz penala.

U nastavku je izgledalo kako će momčad Ronalda Koemana mirno privesti utakmicu kraju. Brian Brobbey zatresao je mrežu u 70. minuti, no gol je poništen zbog zaleđa.

Drama je uslijedila u završnici. Guus Til zaradio je izravni crveni karton u 87. minuti, a Uzbekistan je brojčanu prednost iskoristio u drugoj minuti sudačke nadoknade kada je Igor Sergeev pogodio za izjednačenje.

Ipak, potpuni šok za Oranje spriječio je ponovno Gakpo. U sedmoj minuti nadoknade izborio je i realizirao drugi kazneni udarac na utakmici te donio Nizozemcima pobjedu 2:1.

Iako su upisali pobjedu, Nizozemci nisu ostavili uvjerljiv dojam uoči početka Svjetskog prvenstva na kojem ih u skupini F očekuju Japan, Švedska i Tunis. Prvu utakmicu na turniru igrat će upravo protiv Japana.

Uzbekistan će pak natjecanje otvoriti ogledom protiv Kolumbije u skupini K, u kojoj su još Portugal i DR Kongo.