Nizozemci za pobjedu protiv Uzbekistana zabili iz penala u 97. minuti

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Nizozemci za pobjedu protiv Uzbekistana zabili iz penala u 97. minuti

  • I.Ž.
  • Zadnja izmjena 08.06.2026 23:05
  • Objavljeno 08.06.2026 u 23:03
Cody Gakpo Nizozemska
Cody Gakpo Nizozemska Izvor: EPA / Autor: FREDRIK VARFJELL / EPA
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Nizozemska nogometna reprezentacija nije oduševila u posljednjoj provjeri uoči početka Svjetskog prvenstva. Oranje je u New Yorku teže od očekivanog svladao Uzbekistan 2:1

Junak susreta bio je Cody Gakpo koji je oba gola za Nizozemsku zabio iz penala.

Napadač Liverpoola doveo je Nizozemce u vodstvo u 32. minuti realiziravši kazneni udarac za 1:0, što je ujedno bio i rezultat prvog dijela.

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U nastavku je izgledalo kako će momčad Ronalda Koemana mirno privesti utakmicu kraju. Brian Brobbey zatresao je mrežu u 70. minuti, no gol je poništen zbog zaleđa.

Drama je uslijedila u završnici. Guus Til zaradio je izravni crveni karton u 87. minuti, a Uzbekistan je brojčanu prednost iskoristio u drugoj minuti sudačke nadoknade kada je Igor Sergeev pogodio za izjednačenje.

Ipak, potpuni šok za Oranje spriječio je ponovno Gakpo. U sedmoj minuti nadoknade izborio je i realizirao drugi kazneni udarac na utakmici te donio Nizozemcima pobjedu 2:1.

Iako su upisali pobjedu, Nizozemci nisu ostavili uvjerljiv dojam uoči početka Svjetskog prvenstva na kojem ih u skupini F očekuju Japan, Švedska i Tunis. Prvu utakmicu na turniru igrat će upravo protiv Japana.

Uzbekistan će pak natjecanje otvoriti ogledom protiv Kolumbije u skupini K, u kojoj su još Portugal i DR Kongo.

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