Nekad je bio najveći hrvatski talent, a danas traži već 12. klub u karijeri

Alenu Haliloviću ugovor s Fortunom istječe krajem lipnja, a nakon dvije godine u Nizozemskoj jasno je da se njegova epizoda u tom klubu bliži kraju. Posebno razočaravajuća bila je prošla sezona u kojoj je skupio svega pet nastupa i ukupno odigrao tek 30 minuta.

Iako je u prvoj sezoni u Fortuni bio važan član momčadi, ozljeda gležnja i promjena statusa u svlačionici potpuno su ga izbacili iz prvog plana. Povratkom na teren nije uspio izboriti mjesto u sastavu pa je rastanak postao očekivan rasplet.

Grčka Gazzetta tvrdi kako je Volos, sedmoplasirana momčad grčkog prvenstva iz prošle sezone, upravo na poziciji ofenzivnog veznog odlučio tražiti pojačanje te da je Halilović među glavnim željama kluba. Ako do transfera dođe, bit će to već 12. klub u karijeri 29-godišnjeg Zagrepčanina.

Njegov nogometni put odavno je postao simbol neispunjenog potencijala. Još 2014. godine kao jedan od najperspektivnijih mladih igrača Europe zamijenio je Dinamo Barcelonom, no karijera nakon toga nije krenula u smjeru koji su mnogi očekivali.

Od Camp Noua do mogućeg odlaska u Volos, Halilovićev put bio je prepun uspona i padova. Sada je pred njim nova prilika da oživi karijeru koja već godinama traži pravi smjer.