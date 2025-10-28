Nevjerojatni Vacherot ne staje. Briljira i na Mastersu u Parizu

Nakon što je prije dva tjedna senzacionalno, kao 204. igrač svijeta, osvojio Masters u Šangaju, Valentin Vacherot sjajno je krenuo i na Mastersu u Parizu.

Nevjerojatni Monegažanin, danas 40. na svijetu, bio je autsajder protiv Jirija Lehecke, ali je Čehu prepustio samo četiri gema i slavio je 6:1, 6:3.

Vacherot je izgubio samo sedam poena na servisu i opravdao je pozivnicu organizatora. U 2. kolu će igrati protiv svojeg rođaka Arthura Rinderknecha, kojeg je pobijedio u finalu Šangaja.