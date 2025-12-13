Nevjerojatni Steph Curry srušio rekord Michaela Jordana

Lider Warriorsa bio je uvjerljivo najbolji akter susreta. Curry je ubacio 39 koševa, uz pet skokova i pet asistencija, a pritom je ispisao i povijest. Bila mu je to 94. utakmica s najmanje 35 poena nakon navršenih 30 godina, čime je nadmašio dosadašnji rekord Michaela Jordana, koji je u toj dobi imao 93 takva nastupa.

Osim Curryja, u redovima Golden Statea malo je tko dao ozbiljniji doprinos. Jimmy Butler zaustavio se na 15 poena, dok je drugi strijelac momčadi bio Quinten Post sa 16 koševa.

Minnesotu su, pak, do pobjede predvodili raspoloženi nositelji igre. Julius Randle upisao je 27 poena, devet skokova i šest asistencija, dok je Rudy Gobert ostvario double-double učinak s 24 poena i 14 skokova, uz jednu asistenciju. Zapaženu večer imao je i Donte DiVincenzo, koji je susret završio s 21 poenom.

Nakon ovog slavlja Timberwolvesi imaju omjer 16-9 i drže šesto mjesto Zapadne konferencije. Warriorsi su, s druge strane, na izjednačenom učinku 13-13, što ih trenutačno svrstava na osmu poziciju Zapada.