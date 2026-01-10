VELESLalom

Nevjerojatni Odermatt ostvario petu uzastopnu pobjedu u Adelbodenu, novi loš nastup Zubčića

N.M. / Hina

10.01.2026 u 19:27

Švicarac Marco Odermatt ostvario je petu uzastopnu pobjedu u Adelbodenu nakon što je u subotu slavio u veleslalomu ispred brazilskog skijaša Lucasa Pinheira Braathena i Francuza Lea Anguenota.

Odermatt, koji je bio prvi i nakon prve vožnje, na kraju je pobijedio s vremenom 2:31.23. Braathen je za njim zaostao 49 stotinke (2:31.72), a treći je bio Francuz Anguenot sa 68 stotinki sporijim vremenom (2:31.91).

Hrvatski skijaš Filip Zubčić, koji u Adelboden došao nakon viroze, nakon prve bio 44. mjesto s 3,73 sekunde (1:18.13) zaostatka za Odermattom.

Šveđanin Ingemar Stenmark ostvario je četiri uzastopne pobjede u veleslalomu na ovom mjestu između 1979. i 1982. Odermatt je poboljšao Stenmarkov uspjeh za jednu pobjedu u seriji.

Odermatt je zahvaljujući ovoj pobjedi preuzeo prvo mjesto u poretku skijaša u veleslalomu i sada ima 400 bodova, 95 više od Austrijanca Brennsteinera koji danas nije završio utrku. Treći je Norvežanin Henrik Kristoffersen s 269 bodova. Zubčić je 20 s 83 boda.

U ukupnom poretku Odermatt je prvi s 955 bodova, dok drugi Pinheiro Braathen s 488 bodova. Treći je Marco Schwarz s 451 bodom. Zubčić se nalazi na 42. mjestu s 96 bodova.

