španjolski stroj

Nevjerojatni Alcaraz slomio Sinnera i osvojio US Open

S.Č.

07.09.2025 u 23:31

Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz Izvor: Profimedia / Autor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Bionic
Reading

Carlos Alcaraz je u finalu US Opena pobijedio prvog igrača svijeta, Talijana Jannika Sinnera

Nakon što je u polufinalu s 3:0 razbio Novaka Đokovića, Alcaraz je moć pokazao i protiv prvog tenisača svijeta. Sinner se trudio, dao je sve od sebe, ali španjolski stroj je bio nezaustavljiv. Alcaraz je slavio s 3:1 (6:2, 3:6, 6:1 i 6:4).

vezane vijesti

Ne samo da je 22-godišnji Alcaraz slavio na novom Grand Slam turniru već je od dvije godine starijeg Sinnera preuzeo prvo mjesto na ATP ljestvici s ovom pobjedom.

Alcaraz je osvojio šesti Grand Slam trofej u karijeri, a niz je započeo upravo na US Openu gdje je slavio 2022. godine. Između dva US Open trofeja po dva puta je osvajao Roland Garros 2024. i 2025. te Wimbledon 2023. i 2024. godine.

Sinner je ostao na četiri trofeja, a stao je i njegov niz pobjeda na tvrdim podlogama Grand Slam turnira. Osvojio je Australian Open 2024. i 2025. te US Open 2024. godine. Uz to ima trofej s nedavnog Wimbledona gdje je u finalu svladao upravo španjolskog tenisača.

U međusobnim susretima Alcaraz sada ima 10-5 protiv Talijana, a još je važnije da je dobio čak sedam od posljednjih osam mečeva protiv Sinnera. Njih su dvojica u New Yorku odigrali treće uzastopno finale na Grand Slam turnirima, a ove godine Alcaraz je još protiv Talijana slavio u nevjerojatnom finalu Roland Garrosa.

Od prvog poena finala Alcaraz je djelovao gotovo savršeno. Igrao je Španjolac žestoko i precizno, nerijetko i teniski čudesno kako je samo njemu svojstveno. Odmah na startu je došao do breaka i poveo 2-0, a potom je u nastavku prvog seta još jednom oduzeo servis Talijanu za 6-2.

Spektakularno finale dobilo je novu dimenziju od početka drugog seta jer je tada na sjajnu Alacarzovu igru počeo parirati Sinner. Od 1-1 je Sinner pobjegao na 4-1 te do kraja zadržao break prednosti za izjednačenje u setovima.

Situacija se opet okrenula početkom trećeg seta kada je Alacaraz ponovno žestoko napadao sa svih pozicija. Munjevito je odjurio do 5-0 i za samo pola sata dobio treći set za vodstvo 2-1.

Početkom četvrte dionice Sinner je zaustavio nalet Španjolca, ali i dalje se osjećala Alcarazova dominacija. Španjolac je do ključnog breaka u tom setu došao kod 2-2, a potom je prvenstveno sjajnim servisom, ali i kompletnom igrom, čuvao prednost do kraja i nove velike pobjede.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
srpka mma legenda

srpka mma legenda

Nakon kaosa i poraza napokon se oglasio i Stošić; poslao je poruku Cro Copu i Vitasoviću
demoliranje

demoliranje

Ne pamti se ovo što je Španjolska napravila Turcima u Turskoj; o ovoj utakmici će se danima pričati
kaos na spektaklu

kaos na spektaklu

Cro Cop otkrio detalje kako je došlo do kaosa u Areni i zašto se upleo u incident

najpopularnije

Još vijesti