Nesretan početak rukometaša Zagreba u Ligi prvaka; tako je malo nedostajalo da se iznenadi veliki favorit

Rukometaši PPD Zagreba u susretu su 1. kola skupine B Lige prvaka kao domaćini u Osijeku izgubili od mađarskog Pick-Szegeda sa 23:24 (12:9)

Hrvatski se prvak protiv favoriziranog protivnika držao u rezultatskom priključku sve do samoga kraja, bio nadomak osvajanja boda, no 15 sekundi prije kraja Valentino Ravnić nije uspio s lijevog krila svladati Marina Šegu da bi igrači Szegeda do kraja susreta uspjeli zadržati loptu.

Pogodak za konačnih 24:23 za Szeged postigao je Richard Bodo minutu i 10 sekundi prije isteka vremena i to u trenucima kada su ruke sudaca bile podignute u zrak u znak prijetnje oduzimanja lopte zbog pasivnog napada.