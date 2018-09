Rukometašice Podravke u velikom stilu do Lige prvakinja

Rukometašic Zlatka Saračevića u dramatičnoj završnici stigle su do pobjede 22:21 nad rumunjskim sastavom Craiova te su opet postale sudionice Lige prvakinja

No, u drugom poluvremenu Koprivničanke, koje vodi proslavljeni hrvatski rukomataš Zlatko Saračević, zaigrale su puno bolje u obrani i u 37. minuti stigle su do poravnanja (15-15). Nakon toga igralo se gol za gol, i tako sve do 51. minute kada je rezultat bio 21-21. U posljednjih devet minuta utakmice rezultat se nije mijenjao, ali sve do 15 sekundi prije kraja, kada je Korina Karlovčan zabila svoj jedini, a ujedno i pobjednički pogodak.

Kod Podravke Vegete najefikasnija je bila Ruskinja Natalija Čigirinova sa sedam golova, a Ana Turk postigla je četiri, dok je u redovima Craiove Jelena Trifunović postigla šest, a Florina Zamfir četiri pogotka.