Nenad Bjelica otkrio koje su zasluge Zdravka Mamića za ovakve rezultate Dinama

Nogometaši Dinama u srijedu su igrali utakmicu četvrtog kola C skupine Lige prvaka, a pred nešto manje od 30 tisuća svojih navijača dočekali su ukrajinski Šahtar. Iako su domaćini do sudačke nadoknade imali vodstvo 3:1, gosti iz Ukrajine kuću su ponijeli bod nakon remija 3:3

Za Bjelicu VAR nije perfektan sustav jer 'imamo bezbroj situacija u kojoj je on nepravedan'.

Dinamo 26. studenog gostuje kod Atalante. Doduše, ne u Bergamu već u Milanu.

'Atalanta je ove sezone imala samo jednu lošu utakmicu, u Zagrebu protiv Dinama. Oni dominiraju talijanskim prvenstvom, dominiraju, protiv Šahtara su bili bolji u Milanu. Očekujem težak meč. Dokle dolaze ljudska glupost kad me novinari pitaju kako motivirati igrače protiv Atalante. City još nije siguran remijem protiv Atalante. Teoretski mogu ispasti. Možda imamo i šanse, ako će City biti siguran pa doći sa slabijom momčadi', rekao je Bijelica, a onda za istu TV kuću objasnio kako Dinamo kotira kao klub.

'Dinamo je najbolji klub u regiji zbog svojih rezultata, stvara sjajne igrače, najbolji igrač svijeta je igrao je u Dinamu'

Kako Dinamo bira igrače?

'Kada skautiramo igrače gledamo kako igraju, ali i karakter. Karakter je jako bitan, bitniji mi je od toga da je igrač možda kvalitetniji Dinamo je interesantan klub, u slučaju odlaska stožernih igrača Petkovića, Oršića, Olma, ako odu onda se mora reagirati, ali sada nemamo potrebe da dovodimo nova imena.

'Olmo je najbolji igrač kojeg sam trenirao, a Dinamo najveći klub kojeg sam trenirao. Olmo je najperfektniji i na terenu i izvan njega, staložen dečko, stoji na zemlji s obje noge. Potpuno je normalan', rekao je Bjelica i dodao:

'Mamić je stvarao Dinamo, dovodio igrače, provodio sve prije Nenada Bjelice. On je doveo Petkovića, Oršića, a ne ja. I dâ, čujemo se. Ponosan je na dečke i na to kako radimo, kako se borimo. Uvjeren je da će završiti kako želimo. On jako dobro poznaje nogomet, dobro može procijeniti igrača. Dobro surađujemo. Iako naš kontakt nije velik. U privatne stvari oko pravosuđa se ne petljam'.