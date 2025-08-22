Nemanja Matić ima novi klub

Bivši srpski reprezentativac prošlu je sezonu odradio u Lyonu, ali nakon isteka ugovora klub nije ponudio produženje suradnje. Ljetnu stanku Matić je proveo u Srbiji, gdje je individualno trenirao i čekao pravu ponudu. Iako ima 37 godina, uvjeren je da još nije vrijeme za umirovljenje.

Sam je poručio da se osjeća odlično i da zna kako može igrati na visokoj razini, a interesa za njega nije nedostajalo. Poznati insajder Fabrizio Romano objavio je jutros da se Matić vraća u Italiju nakon dvije godine te da je dogovor s novim klubom već zaključen.

Iskusni veznjak karijeru će nastaviti u Sassuolu, s kojim su dogovoreni svi detalji. Uskoro ga očekuju liječnički pregledi i potpis ugovora. Matić će potpisati jednogodišnji ugovor, uz mogućnost produženja na još jednu sezonu ako obje strane budu zadovoljne sljedećeg ljeta.

Povratak na Apenine dolazi nakon dvije godine provedene u Francuskoj, gdje je nosio dres Lyona i Stade Rennaisa. U Italiji je već igrao za Romu, u kojoj se zadržao jednu sezonu, prije nego što ga je klub prodao Rennesu za 2,5 milijuna eura.