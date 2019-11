Nedavna viroza slomila Bornu Ćorića; Karen Hačanov preokrenuo i odveo Rusiju do trijumfa

Hrvatska teniska Davis Cup reprezentacija gubi od Rusije s nedostižnih 0-2 u susretu prvog kola B skupine završnog turnira novog formata Davis Cupa

Ćorić je dobro otvorio meč, dobio je prvi set, nažalost u nastavku seta ostao je bez snage nakon nedavne viroze i Hačanov je okrenuo rezultat u svoju korist.

Bio je to njihov treći međusobni susret i prva pobjeda za 17. tenisača svijeta. Prva dva meča Ćorić je dobio 2017. u Rotterdamu i Milanu.

U prvom setu do rezultata 3-3 nije bilo previše uzbuđenja i oba tenisača sigurno su držala svoje servise. Prvi je do prilike stigao ruski tenisač koji je prvi vodstvu 4-3 imao tri vezane break lopte. Međutim, Borna je sjajno odigrao nastavak gema i uspio je izjednačiti na 4-4. Set je potom razriješen u trinaestoj igri. Hačanov je uz mini break poveo 2-0, no Borna je u nastavku uzvratio s dva oduzeta servisa i rezultatom 7-4 dobio 'tiebreak'.