Ivo Karlović propustio čak šest meč-lopti za naslov u Houstonu

Ivo Karlović je vodio 6-1 i 8-7 u odlučujućem 'tie-breaku' finala ATP Challengera u Houstonu, ali je na kraju izgubio dvoboj za naslov od 26-godišnjeg Amerikanca Marcosa Girona (ATP - 123.) koji je slavio sa 7-5, 6-7 (5), 7-6 (9) nakon dva sata i dvije minute igre.

Karlović je do 11. gema trećeg seta bio bez prilike za 'break', a onda je došao do 0-40. Međutim, Amerikanac se izvukao i došao do 'tie-breaka' u kojem je Karlović poveo sa 6-1 i činilo se osigurao osmi trijumf na razini Challengera.

Nažalost, nije realizirao nijednu od tih uzastopnih pet meč-lopti, od kojih su dvije bile sa servisom, kao ni šestu koju je imao na reternu kod vodstva 8-7. Giron je iskoristio svoju treću priiku za završetak meča, prvu na servisu, tako što je zabio as.

Karlović je za nastup u finalu zaradio 75 bodova i 12.720 američkih dolara, dok je Giron za svoj drugi naslov na Challengerima u karijeri zaradio 21.600 USD i 125 bodova.

Već ulaskom u finale Karlović je osigurao završetak sezone među sto najboljih tenisača svijeta, a 40-godišnji 'div sa Šalate' će na završnoj ATP ljestvici pojedinaca u 2019. godini zauzeti 95. mjesto. Osvajanjem naslova sezonu bi završio na 85. mjestu.