Kovačević prozvao jednog igrača Dinama; evo zašto ga je naljutio i Beljo

S.Č.

30.08.2025 u 23:43

Mario Kovačević
Mario Kovačević Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL
Varaždin i Dinamo su u ludoj utakmici 5. kola SHNL-a odigrali 2:2.

Dinamo je poveo u 23. minuti golom Matea Lisice, a Varaždin je izjednačio u 52. preko Alekse Latkovića. Antonio Boršić je u 80. donio preokret domaćinima, a Sandro Kulenović je spasio goste golom iz penala u sudačkoj nadoknadi.

'Prvo poluvrijeme smo bili jako dobri, postigli pogodak i tražili drugi. Nismo ništa Varaždinu dozvolili u prvom dijelu. Nismo dobro ušli u nastavak i iz prvog konkretnog šuta Varaždina primili smo gol i uveli utakmicu u nervozu. Nismo se nakon toga nametnuli, prihvatili smo njihovu igru i dogodi se najgore, primili smo još jedan gol. Mogu pohvaliti svoje igrače jer su dobro reagirali, moramo biti zadovoljni da smo barem izjednačili, skoro smo i okrenuli. Ostaje žal što nismo prelomili utakmicu u prvom dijelu. Žao mi je što navijače nismo razveselili pobjedom', rekao je trener Dinama Kovačević nakon utakmice.

Kod prvog gola Varaždina Beljo nije spriječio izvođenje slobodnog udarca na centru, nakon kojeg je došlo do gola Latkovića.

'Ljuti me to, ali mlada smo momčad. Ovo nam je škola, najgore je kad na svojim greškama učiš. Primili smo gol i okrene se cijela utakmica. Brzo smo mijenjali kada smo primili golove, stabilizirale su nas. Varela i Bakrar su dobro reagirali, možda sam više od Hoxhe očekivao.'

VARAŽDIN
2:2
DINAMO
Kovačević prozvao jednog igrača Dinama; evo zašto ga je naljutio i Beljo
