Skandal na utakmici Albanije i Izraela: Izraelci provocirali nakon gola, krenula tučnjava

Izrael je do pobjede stigao u drugom poluvremenu, kada je Oscar Gloukh zatresao mrežu i donio svojoj reprezentaciji minimalan trijumf. No njegovo slavlje odmah je izazvalo burne reakcije domaćih igrača.

Gloukh je nakon gola pokazivao na grb Izraela, a istodobno je gestikulirao prema albanskim igračima pokušavajući smiriti situaciju. Ipak, njegov potez domaći nogometaši nisu dobro prihvatili pa su se tenzije na terenu vrlo brzo rasplamsale.

Najburnije je reagirao Elseid Hysaj, koji je krenuo prema izraelskom veznjaku, a ubrzo su mu se pridružili Mirlind Daku i Juljan Shehu. Albanski reprezentativci smatrali su da je slavlje bilo provokativno te su odlučili reagirati. Incident pogledajte OVDJE.

Veći incident spriječen na vrijeme

Situacija je prijetila ozbiljnijim sukobom, no veći incident spriječen je intervencijom igrača obje momčadi i službenih osoba. Nakon smirivanja strasti utakmica je privedena kraju, a Izrael je iz Tirane otišao s pobjedom.

Dio albanskih navijača nakon susreta podržao je reakciju svojih reprezentativaca, ocjenjujući njihov potez kao dokaz karaktera i prkosa. 'Ovdje nećete provocirati', poruka je koja se nakon utakmice proširila među albanskim navijačima.