Napokon se oglasio i Ivan Perišić; hrvatski reprezentativac imao je samo jednu poruku

Teški dani su, nadamo se, iza Ivana Perišića (30). Hrvatski je reprezentativac i član milanskog Intera bio u nemilosti klupskih čelnika i trenera Luciana Spallettija nakon što je otvoreno zatražio transfer u Arsenal. No, posao je propao, a Perišić se našao u ne baš ugodnoj situaciji...

Inter je 'sabotirao' odlazak Ivana Perišića (30) u londonski Arsenal. Engleski je velikan želio do kraja sezone uzeti našeg reprezentativca na posudbu, a potom i otkupiti njegov ugovor. No, 'nerazzurri' na to nisu pristali, željeli su ga prodati odmah, tražili su 40 milijuna eura odštete, a na to 'topnici' nisu pristali...